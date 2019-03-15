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Вспомнить всё: Тор, Чёрная Вдова, Железный человек и Капитан Америка начинают сначала

15 марта
2019 год

Новости кино >>
15 марта 2019
В сети появился новый трейлер к долгожданному блокбастеру Marvel «Мстители: Финал», в котором совсем свежие кадры сочетаются со сценами из предыдущих фильмов вселенной. Также к команде выживших супергероев присоединилась Капитан Марвел.


По сюжету оставшиеся в живых члены команды Мстителей и их союзники должны разработать новый план, который поможет противостоять разрушительным действиям могущественного титана Таноса. После наиболее масштабной и трагической битвы в истории они не могут допустить ошибку.

Вспомнить всё: Тор, Чёрная Вдова, Железный человек и Капитан Америка начинают сначала

Главные роли в картине исполнили Крис Эванс, Роберт Дауни мл., Скарлетт Йоханссон, Крис Хемсворт, Карен Гиллан, Джош Бролин, Пол Радд, Эванджелин Лилли, Мишель Пфайффер, Бри Ларсон, Дэйв Батиста, Себастьян Стан, Джереми Реннер, Чедвик Боузман, Гвинет Пэлтроу, Марк Руффало, и Джон Фавро.

В российский прокат «Мстители: Финал» выйдут 29 апреля 2019 года.
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Вспомнить всё: Тор, Чёрная Вдова, Железный человек и Капитан Америка начинают сначала фотографии
Вспомнить всё: Тор, Чёрная Вдова, Железный человек и Капитан Америка начинают сначала фотографии
Вспомнить всё: Тор, Чёрная Вдова, Железный человек и Капитан Америка начинают сначала фотографии
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