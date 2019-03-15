Вспомнить всё: Тор, Чёрная Вдова, Железный человек и Капитан Америка начинают сначала

В сети появился новый трейлер к долгожданному блокбастеру Marvel «Мстители: Финал», в котором совсем свежие кадры сочетаются со сценами из предыдущих фильмов вселенной. Также к команде выживших супергероев присоединилась Капитан Марвел.
По сюжету оставшиеся в живых члены команды Мстителей и их союзники должны разработать новый план, который поможет противостоять разрушительным действиям могущественного титана Таноса. После наиболее масштабной и трагической битвы в истории они не могут допустить ошибку.