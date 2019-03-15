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В марте покажут второй сезон «Годунова»

15 марта
2019 год

Новости кино >>
15 марта 2019
С 18 марта на телеканале «Россия 1» будут показаны два сезона сериала «Годунов» с Сергеем Безруковым в заглавной роли. Об этом сообщил сам актёр на своей официальной странице в Facebook.

«"Годунов"... скоро!!!! На канале "Россия"! А вы говорили) Вот и дождались!!!! С 18ого марта сразу два сезона подряд!!!! Ждёте?», – написал Безруков в социальной сети.

В марте покажут второй сезон «Годунова»
фото: facebook.com

Премьера «Годунова» состоялась на телеканале «России 1» 5 ноября 2018 года. Первый сезон исторической драмы, состоявший из 16 серий, начался с последних дней пребывания на престоле Ивана Грозного и завершился воцарением первого из Романовых. Царя Бориса сыграл Сергей Безруков, а Ивана Грозного – Сергей Маковецкий. Помимо них в сериале также задействованы Анна Михалкова, Светлана Ходченкова, Виктор Сухоруков, Андрей Мерзликин, Евгений Ткачук и другие. Режиссёром выступил Алексей Андрианов.
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В марте покажут второй сезон «Годунова» фотографии
В марте покажут второй сезон «Годунова» фотографии
В марте покажут второй сезон «Годунова» фотографии
В марте покажут второй сезон «Годунова» фотографии
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