В марте покажут второй сезон «Годунова»

С 18 марта на телеканале «Россия 1» будут показаны два сезона сериала «Годунов»
с Сергеем Безруковым
в заглавной роли. Об этом сообщил
сам актёр на своей официальной странице в Facebook.
«"Годунов"... скоро!!!! На канале "Россия"! А вы говорили) Вот и дождались!!!! С 18ого марта сразу два сезона подряд!!!! Ждёте?», –
написал Безруков в социальной сети.
Премьера «Годунова» состоялась на телеканале «России 1» 5 ноября 2018 года. Первый сезон исторической драмы, состоявший из 16 серий, начался с последних дней пребывания на престоле Ивана Грозного и завершился воцарением первого из Романовых. Царя Бориса сыграл Сергей Безруков, а Ивана Грозного – Сергей Маковецкий
. Помимо них в сериале также задействованы Анна Михалкова
, Светлана Ходченкова
, Виктор Сухоруков
, Андрей Мерзликин
, Евгений Ткачук
и другие. Режиссёром выступил Алексей Андрианов
.