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«Форрест Гамп» запоёт по-индийски

15 марта
2019 год

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15 марта 2019
У Болливуда появится собственная версия классической картины Роберта Земекиса «Форрест Гамп».

Согласно THR, главную роль в ремейке, получившем название Lal Singh Chadha, исполнит звезда индийского кино Аамир Кхан.

«Форрест Гамп» запоёт по-индийски
фото: in.com

По словам актёра, создатели будущей ленты «уже выкупили права у студии Paramount. Я всегда любил "Форреста Гампа", особенно его сценарий. Это замечательная история и прекрасный фильм для всей семьи, поднимающий настроение».

За постановку картины отвечает режиссёр Адваит Чандан, у которого Кхан снимался в музыкальной драме «Тайная суперзвезда», вышедшей в 2017-м. Съёмки запланированы на октябрь текущего года.
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