«Форрест Гамп» запоёт по-индийски

У Болливуда появится собственная версия классической картины Роберта Земекиса «Форрест Гамп»
.
Согласно THR
, главную роль в ремейке, получившем название Lal Singh Chadha
, исполнит звезда индийского кино Аамир Кхан
.
По словам актёра, создатели будущей ленты «уже выкупили права у студии Paramount. Я всегда любил "Форреста Гампа", особенно его сценарий. Это замечательная история и прекрасный фильм для всей семьи, поднимающий настроение».
За постановку картины отвечает режиссёр Адваит Чандан
, у которого Кхан снимался в музыкальной драме «Тайная суперзвезда»
, вышедшей в 2017-м. Съёмки запланированы на октябрь текущего года.