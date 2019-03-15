Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Алла Михеева и Иван Ургант проведут церемонию вручения VII Премии АПКиТ

15 марта
2019 год

Новости кино >>
15 марта 2019
Иван Ургант и Алла Михеева проведут торжественную церемонию вручения VII Премии АПКиТ. Имена победителей станут известны 27 марта в Центре международной торговли, уточняет пресс-служба Ассоциации продюсеров.

Алла Михеева и Иван Ургант проведут церемонию вручения VII Премии АПКиТ
фото: Пресс-служба АПКиТ

VII церемония вручения Премии АПКиТ будет проходить по 21 номинации. Лонг-лист претендентов на награду формировался из числа всех фильмов, вышедших в минувшем году на федеральных телеканалах. Также впервые за историю вручения Ассоциацией продюсеров профессионального Приза рассматривались проекты, премьера которых состоялась на площадках онлайн видеосервисов. В категории «Лучший полнометражный художественный фильм» – картины, вышедшие в прокат в 2018-м более чем на 100 киноэкранах.

На звание лучших сериалов претендуют «Звоните ДиКаприо!», «Лучше, чем люди», «Обычная женщина», «Молодёжка», «Тайны госпожи Кирсановой», «Год культуры», «Домашний арест» и «Ольга». «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел», «Т-34» и «Я худею» номинированы в качестве лучших полнометражных художественных фильмов. В актёрские номинации попали Александр Робак, Павел Деревянко, Анна Михалкова, Анна Уколова, Паулина Андреева, Юлия Снигирь, Сергей Бурунов, Тимофей Трибунцев, Сергей Маковецкий, Ирина Розанова и другие актёры.
версия для печати
Ссылки по теме
Премия Ассоциации продюсеров кино и телевидения будет вручена 27 марта
Ассоциация продюсеров кино и телевидения подсчитала вышедшие в эфир фильмы
«Звоните ДиКаприо!», «Обычная женщина» и «Лучше, чем люди» номинированы на VII Премию АПКиТ
Поиск по меткам
Российские кинопремииРоссийские сериалыРоссийские фильмы
персоны
Паулина АндрееваСергей БуруновПавел ДеревянкоСергей МаковецкийАнна МихалковаАлла МихееваАлександр РобакИрина РозановаЮлия СнигирьТимофей ТрибунцевАнна УколоваИван Ургант
фильмы
Год культурыДомашний арестЗвоните ДиКаприо!Лучше, чем людиМолодёжкаОбычная женщинаОльгаПолицейский с Рублёвки. Новогодний беспределТ-34Тайны госпожи КирсановойЯ худею

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Валерий Потанин
13 марта скончался актёр Валерий Потанин.

День рождения >>

Виталий Абдулов
Любовь Аксёнова
Бимболат (Бибо) Ватаев
Юрий Горобец
Тамара Кокова
Оксана Мысина
Владимир Самойлов
Евгений Цыганов
Мария Шалаева
Жуакин де Алмейда
Джордж Брент
Франсуа-Эрик Жендрон
Ева Лонгория
Келлан Лутц
Ким Рейвер
Крейг Уассон
все родившиеся 15 марта >>

Афиша кино >>

Первая республика
драма, исторический фильм
Россия, 2018
Русское краткое. Выпуск 3
драма, комедия, музыкальный фильм
Россия, 2019
ВМаяковский
арт-хаус, биография
Россия, 2018
Пиковая дама. Зазеркалье
мистика, фильм ужасов
Россия, 2019
Середина 90-х
комедия, трагикомедия
США, 2018
Чайка
драма, комедия, экранизация
США, 2018
Водяная
детский фильм, фэнтези, экранизация
Россия, 2018
Время возмездия
боевик, драма, криминальный фильм
США, 2018
Добро пожаловать в Акапулько
боевик, комедия, триллер
США, Болгария, Мексика, 2019
Звонок мертвецу
боевик, детектив, криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
Германия, 2018
Норм и Несокрушимые: ключи от королевства
комедия, приключения, семейное кино
Индия, США, 2018
Рождённый стать королём
приключения, фэнтези
Великобритания, США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен