Алла Михеева и Иван Ургант проведут церемонию вручения VII Премии АПКиТ

Иван Ургант и Алла Михеева проведут торжественную церемонию вручения VII Премии АПКиТ. Имена победителей станут известны 27 марта в Центре международной торговли, уточняет пресс-служба Ассоциации продюсеров.
фото: Пресс-служба АПКиТ
VII церемония вручения Премии АПКиТ будет проходить по 21 номинации. Лонг-лист претендентов на награду формировался из числа всех фильмов, вышедших в минувшем году на федеральных телеканалах. Также впервые за историю вручения Ассоциацией продюсеров профессионального Приза рассматривались проекты, премьера которых состоялась на площадках онлайн видеосервисов. В категории «Лучший полнометражный художественный фильм» – картины, вышедшие в прокат в 2018-м более чем на 100 киноэкранах.