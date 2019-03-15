Онлайн-кинотеатры отчитаются за все показы

В России появится государственная система учёта онлайн-зрителей фильмов и сериалов, подобная ЕАИС. Об этом сообщают «Ведомости»
.
Инициатором идеи выступил гендиректор компании «Дирекция кино» Анатолий Максимов
на заседании правительственного совета по кино, состоявшегося 15 марта на территории киноконцерна «Мосфильм». Предложение поддержали министр культуры Владимир Мединский
и премьер-министр Дмитрий Медведев
, по чьей просьбе Минкомсвязи и Минкульт разработают соответствующие поправки в законодательстве, взяв за основу предложения Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).
По словам заместителя министра связи Алексея Волина
, «Минсвязи уже занималось этим вопросом, мы проводили встречи с продюсерами и онлайн-площадками. Мы считаем, что общий счётчик обеспечит прозрачность индустрии и очень важен для её развития».
На данный момент онлайн-кинотеатры предоставляют продюсерам лишь малую толику информации о просмотрах у них фильмов и сериалов. В случае принятия новой системы интернет-сервисы будут обязаны устанавливать специальный счетчик, иначе их признают нелегальными и удалят из выдачи поисковиков. А в руки продюсеров, наконец, попадут данные о числе покупок контента, количестве его просмотров и об устройствах, с помощью которых были совершены покупка или просмотр (компьютер, смартфон, Smart TV).
Впервые о подобных нововведениях заговорили в 2018 году, когда стало известно о том, что отечественные онлайн-кинотеатры планируют использовать аналитическую программу компании Nielsen для подсчёта просмотров видео. Впрочем, идея так и не была реализована, и АПКиТ пришлось прибегнуть к административным методам решения данной проблемы.