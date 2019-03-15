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Онлайн-кинотеатры отчитаются за все показы

15 марта
2019 год

Новости кино >>
15 марта 2019
В России появится государственная система учёта онлайн-зрителей фильмов и сериалов, подобная ЕАИС. Об этом сообщают «Ведомости».

Инициатором идеи выступил гендиректор компании «Дирекция кино» Анатолий Максимов на заседании правительственного совета по кино, состоявшегося 15 марта на территории киноконцерна «Мосфильм». Предложение поддержали министр культуры Владимир Мединский и премьер-министр Дмитрий Медведев, по чьей просьбе Минкомсвязи и Минкульт разработают соответствующие поправки в законодательстве, взяв за основу предложения Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).

Онлайн-кинотеатры отчитаются за все показы
фото: vedomosti.ru

По словам заместителя министра связи Алексея Волина, «Минсвязи уже занималось этим вопросом, мы проводили встречи с продюсерами и онлайн-площадками. Мы считаем, что общий счётчик обеспечит прозрачность индустрии и очень важен для её развития».

На данный момент онлайн-кинотеатры предоставляют продюсерам лишь малую толику информации о просмотрах у них фильмов и сериалов. В случае принятия новой системы интернет-сервисы будут обязаны устанавливать специальный счетчик, иначе их признают нелегальными и удалят из выдачи поисковиков. А в руки продюсеров, наконец, попадут данные о числе покупок контента, количестве его просмотров и об устройствах, с помощью которых были совершены покупка или просмотр (компьютер, смартфон, Smart TV).

Впервые о подобных нововведениях заговорили в 2018 году, когда стало известно о том, что отечественные онлайн-кинотеатры планируют использовать аналитическую программу компании Nielsen для подсчёта просмотров видео. Впрочем, идея так и не была реализована, и АПКиТ пришлось прибегнуть к административным методам решения данной проблемы.
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