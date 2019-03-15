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У «Роскино» появится конкурент

15 марта
2019 год

Новости кино >>
15 марта 2019
«Роскино» Екатерины Мцитуридзе может потеснить с пьедестала новая компания, претендующая на получение государственной поддержки на осуществление мер по продаже и продвижению российского кино на зарубежные рынки. Её создателями выступают крупнейшие телехолдинги и несколько отечественных кинопродюсеров, уточняют «Ведомости».

О конкуренте «Роскино» рассказал на правительственном совете по кино Фёдор Бондарчук. По словам продюсера и режиссёра, на участие в ней дали согласие «Национальная медиа группа» (НМГ), «Газпром-медиа», СТВ и «Союзмультфильм». Компания намерена участвовать в конкурсе Минкульта, чей победитель станет единым оператором для продвижения отечественного кино за рубежом.

У «Роскино» появится конкурент
фото: vedomosti.ru

«Также мы предлагаем усилить поддержку продвижения нашего кино за рубежом, инвестируя в него 400 миллионов рублей через Российский экспортный центр ежегодно, с возможностью увеличения этой суммы относительно показателей эффективности. Эти деньги пойдут на дубляж, аренду площадок, и, конечно, маркетинг. Распределяться эти деньги могут через РЭЦ», − заявил Бондарчук.

Ранее министерство культуры решило изменить условия конкурса по отбору единого оператора после того, как ряд продюсеров выразил недовольство работой «Роскино», ответственной за продвижение кино за границей. В текущем году компанию будет выбирать Фонд кино, а сумма господдержки, выделенная на продвижение отечественного кино, может вырасти до 50 млн рублей.
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