Джеймс Ганн вернулся на пост режиссера третьих «Стражей галактики»

ревью

Суздаль-2019: Делай как я! // Питчинг анимационных детских сериалов

Работа над фильмом начнется после того, как Ганн завершит «Отряд самоубийц».

«Такими словами кидаться нельзя»: Агата Муцениеце о семейных конфликтах с Павлом Прилучным

Поучиться у голливудской актрисы можно будет за 7000 рублей

«Земля будущего»: Дуракам здесь не место

«Я стою дороже»: Яна Троянова пожаловалась, что ей мало заплатили за работу в шоу «Последний герой»

Фестивальная колонка

Киноконтекст: Ситора Алиева – о соединении кино с YouTube и новых фестивальных тенденциях

Хиты прошлого года – от «Лета» до «Войны Анны», тенденции нынешнего – от «отцов и детей» до «женского взгляда»