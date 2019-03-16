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Джеймс Ганн вернулся на пост режиссера третьих «Стражей галактики»

16 марта
2019 год

Новости кино >>
16 марта 2019
Студия Disney вернула Джеймса Ганна на пост режиссера третьих «Стражей Галактики», сообщает Deadline.

Джеймс Ганн вернулся на пост режиссера третьих «Стражей галактики»
фото: Джеймс Ганн на съемках фильма "Стражи галактики. Часть 2"

В июле 2018-го Джеймс Ганн, который написал сценарий новых «Стражей галактики» и планировал приступить к съёмкам в феврале 2019 года, уволили из-за его провокационных высказываний в Twitter. Режиссёр извинился, стёр оскорбительные посты, а потом удалил и весь аккаунт. Несмотря на публичные извинения, а также просьбы звёзд дилогии, вставших на его защиту, тогда Ганну не удалось сохранить за собой пост постановщика. В августе работа над фильмом была приостановлена, а съемочная группа распущена.

В течение нескольких месяцев ходили слухи о том, что режиссером «Стражей галактики 3» может стать Таика Вайтити или Трэвис Найт, однако сейчас источники Deadline утверждает, что студия Disney не вела переговоры с этими и с другими режиссерами.

В октябре 2018-го Джеймс Ганн был нанят Warner bros. и DC в качестве автора сценария и режиссера сиквела «Отряда самоубийц», которым сейчас и занимается. По информации Deadline, студия Disney и Ганн договорились, что за «Стражей галактики» режиссер возьмется после того, как завершит работу над «Отрядом самоубийц», который выйдет на экраны в августе 2021 года.
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