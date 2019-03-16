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Первую серию финала «Игры престолов» покажут на большом экране

16 марта
2019 год

Новости кино >>
16 марта 2019
Первую серию восьмого – финального – сезона «Игры престолов» покажут 15 апреля на большом экране, сообщает пресс-служба онлайн-сервиса Amediateka, где по традиции будет выходить сериал одновременно со всем миром.

Первую серию финала «Игры престолов» покажут на большом экране

В Москве показ состоится в кинотеатре «Октябрь» в рамках проекта «КАРО. Арт». Показ пройдёт на английском языке с русскими субтитрами. Со зрителями серию обсудит кинокритик Антон Долин.

Продолжительность премьерной серии, название которой пока неизвестно, составит 54 минуты. Ее режиссером выступил Дэвид Наттер, отмеченный наградой «Эмми» за финальный эпизод пятого сезона «Милосердие Матери».

Сценарий заключительной части «Игры престолов» основан на черновом варианте второй половины последней книги цикла «Песнь Льда и Огня» Джорджа Р. Р. Мартина под рабочим названием «Мечта о весне». Книга будет завершена уже после выхода финального сезона.

Шоураннеры Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс обещают искупить томительные месяцы ожидания грандиозными съемками и шокирующими твистами. В отличие от первых шести сезонов, в каждом из которых было по десять эпизодов, и седьмого – с семью эпизодами, заключительная часть состоит из шести серий. Это будет самый дорогой – под 100 миллионов долларов – сезон в истории саги. Каждый эпизод – фактически самостоятельный полнометражный фильм.
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