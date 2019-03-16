Первую серию финала «Игры престолов» покажут на большом экране

Первую серию восьмого – финального – сезона «Игры престолов
» покажут 15 апреля на большом экране, сообщает пресс-служба онлайн-сервиса Amediateka, где по традиции будет выходить сериал одновременно со всем миром.
В Москве показ состоится в кинотеатре «Октябрь» в рамках проекта «КАРО. Арт». Показ пройдёт на английском языке с русскими субтитрами. Со зрителями серию обсудит кинокритик Антон Долин.
Продолжительность премьерной серии, название которой пока неизвестно, составит 54 минуты. Ее режиссером выступил Дэвид Наттер
, отмеченный наградой «Эмми» за финальный эпизод пятого сезона «Милосердие Матери».
Сценарий заключительной части «Игры престолов» основан на черновом варианте второй половины последней книги цикла «Песнь Льда и Огня» Джорджа Р. Р. Мартина под рабочим названием «Мечта о весне». Книга будет завершена уже после выхода финального сезона.
Шоураннеры Дэвид Бениофф
и Д. Б. Уайсс
обещают искупить томительные месяцы ожидания грандиозными съемками и шокирующими твистами. В отличие от первых шести сезонов, в каждом из которых было по десять эпизодов, и седьмого – с семью эпизодами, заключительная часть состоит из шести серий. Это будет самый дорогой – под 100 миллионов долларов – сезон в истории саги. Каждый эпизод – фактически самостоятельный полнометражный фильм.