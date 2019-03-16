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Александр Котт представит свои фотографии на выставке «Пэкшот»

16 марта
2019 год

Новости кино >>
16 марта 2019
С 11 апреля по 9 июня в Галерее классической фотографии пройдет выставка «Пэкшот 2019», в этом году посвященная 100-летию ВГИКа. В выставке примут участие более полусотни режиссеров, операторов и художников современного российского кино и телевизионной рекламы. Большинство из них зрители знают по кинофильмам и рекламным роликам. На выставке «Пэкшот» они представят на суд публики свои авторские работы, большей частью не связанные с профессиональной деятельностью.

Александр Котт представит свои фотографии на выставке «Пэкшот»
фото: Александр Котт/пресс-служба выставки

«Для многих мастеров кино и рекламы авторское творчество – это отдушина, еще одно русло, по которому может течь поток их творческой энергии. Творческий человек, поставленный в условия коллективного производства, часто в рамки чужой творческой задачи или заказа не может, по словам одного из авторов, «обрести спокойствие без кистей и акрила». Индивидуальное творчество – это акт свободы. Выставляя работы, созданные исключительно «для себя», авторы не просто приоткрывают завесу из «движущихся картинок», чтобы показать свое лицо, они открывают душу», – рассказывает продюсер выставки Владислав Щепин.

В общей сложности будет представлено более 200 работ. Среди них – проект «АнтиСелфи» Андрея Мерзликина – провокация, снятая актёром между дублями на съёмках исторического фильма. Серия «Песни Высоцкого» художника-постановщика фильмов Эдуарда ГалкинаЛюбовь-морковь», «Ван-Гоги» и др.) – это попытка языком живописи исследовать творчество великого советского барда. Фотографии «обнажённых» городов мира – второй полюс притяжения режиссёра Александра Котта, известного зрителям по фильмам «Брестская крепость», «Спитак» и сериалу «Обратная сторона Луны».

Помимо современных авторов, будет представлена экспозиция работ выпускников и преподавателей ВГИКа прошлых лет – Сергея Параджанова, Александра Гринберга и Леонида Лазарева.
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персоны
Эдуард ГалкинАлександр (Абрам) ГринбергАлександр КоттЛеонид ЛазаревАндрей МерзликинСергей Параджанов
фильмы
Брестская крепостьВан ГогиЛюбовь-морковьОбратная сторона ЛуныСпитак

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