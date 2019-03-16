Александр Котт представит свои фотографии на выставке «Пэкшот»

С 11 апреля по 9 июня в Галерее классической фотографии пройдет выставка «Пэкшот 2019», в этом году посвященная 100-летию ВГИКа. В выставке примут участие более полусотни режиссеров, операторов и художников современного российского кино и телевизионной рекламы. Большинство из них зрители знают по кинофильмам и рекламным роликам. На выставке «Пэкшот» они представят на суд публики свои авторские работы, большей частью не связанные с профессиональной деятельностью.
фото: Александр Котт/пресс-служба выставки
«Для многих мастеров кино и рекламы авторское творчество – это отдушина, еще одно русло, по которому может течь поток их творческой энергии. Творческий человек, поставленный в условия коллективного производства, часто в рамки чужой творческой задачи или заказа не может, по словам одного из авторов, «обрести спокойствие без кистей и акрила». Индивидуальное творчество – это акт свободы. Выставляя работы, созданные исключительно «для себя», авторы не просто приоткрывают завесу из «движущихся картинок», чтобы показать свое лицо, они открывают душу», – рассказывает продюсер выставки Владислав Щепин.