Дензел Вашингтон докопается до «Мелочей»

анонс

16 марта Александр Котт представит свои фотографии на выставке «Пэкшот» Также на ней будут представлены работы других российских кинематографистов.

16 марта Первую серию финала «Игры престолов» покажут на большом экране Премьера состоится 15 апреля.

16 марта Джеймс Ганн вернулся на пост режиссера третьих «Стражей галактики» Работа над фильмом начнется после того, как Ганн завершит «Отряд самоубийц».