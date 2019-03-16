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Дензел Вашингтон докопается до «Мелочей»

16 марта
2019 год

Новости кино >>
16 марта 2019
Актер Дензел Вашингтон исполнит главную роль в детективе студии Warner bros. «Мелочи» (Little Things), сообщает Variety.

Дензел Вашингтон докопается до «Мелочей»

Герой Вашингтона – Дик, уставший от жизни помощник шерифа округа Керн, который вынужден объединится с детективом из Лос-Анджелеса ради поимки серийного убийцы. Дик способен докопаться до любой мелочи – именно поэтому его и ценят в полиции, однако помощник шерифа не большой фанат следовать правилам, что и настораживает его нового напарника. К тому же Дик явно скрывает какие-то тайны своего прошлого.

Сценарий для фильма напишет Джон Ли Хэнкок, работавший над фильмами Клинта Иствуда «Совершенный мир» и «Полночь в саду добра и зла», а также снимавший картину «Спасти мистера Бэнкса». Не исключено, что и на «Мелочах» он выступит еще и в качестве режиссера.
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