Дензел Вашингтон докопается до «Мелочей»

Актер Дензел Вашингтон
исполнит главную роль в детективе студии Warner bros. «Мелочи
» (Little Things), сообщает Variety
.
Герой Вашингтона – Дик, уставший от жизни помощник шерифа округа Керн, который вынужден объединится с детективом из Лос-Анджелеса ради поимки серийного убийцы. Дик способен докопаться до любой мелочи – именно поэтому его и ценят в полиции, однако помощник шерифа не большой фанат следовать правилам, что и настораживает его нового напарника. К тому же Дик явно скрывает какие-то тайны своего прошлого.
Сценарий для фильма напишет Джон Ли Хэнкок
, работавший над фильмами Клинта Иствуда
«Совершенный мир
» и «Полночь в саду добра и зла
», а также снимавший картину «Спасти мистера Бэнкса
». Не исключено, что и на «Мелочах» он выступит еще и в качестве режиссера.