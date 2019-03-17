В рамках Суздальского Открытого российского фестиваля анимационного кино были объявлены номинанты Пятой национальной анимационной премии «Икар». Церемония вручения состоится традиционно в День российской анимации 8 апреля. На этот раз мероприятие пройдёт в Московском международном университете в декорациях и стилистике мультфильма Бориса Степанцева «Малыш и Карлсон»
. В этом году традиционный для «Икара» анимационный капустник «Совы нежные»
будет посвящён 30-летию студии «Пилот» Александра Татарского
, уточняет пресс-служба премии.
Лидерами по числу номинаций стали короткометражные авторские мультфильмы «Лола живая картошка»
Леонида Шмелькова и «Пять минут до моря»
Натальи Мирзоян. На звание лучшего фильма вместе с двумя вышеназванными работами претендуют «Митина любовь» Светланы Филипповой
, «Ныряльщица» Юлии Войтовой
и «Чик-чирик» Жанны Бекмамбетовой
. Среди фильмов в прокате награду могут получить «Гофманиада» Станислава Соколова
, «Смешарики. Дежавю» Дениса Чернова
и «Три богатыря и наследница престола»
. В категорию «Стартап» включены «Ладушки»
(авторы идеи Владимир
и Дмитрий Наумовы
, студия «Мастер-Фильм»), «Оранжевая корова»
(автор идеи и креативный продюсер Алёна Оятьева
, «Союзмультфильм») и «Приключения Пети и Волка»
. За эпизоды могут отметить анимационные сериалы «Морси»
, «Лео и Тиг»
и «Фееринки»
.
Впервые в истории «Икара» сразу в двух номинациях − «Режиссёр» и «Сценарист» − оказались авторы коммерческой анимации: сериала «Приключения Пети и Волка» (автор сценария и режиссёр Алексей Лебедев
) и полнометражного мультфильма «Три богатыря и наследница престола» (режиссер Константин Бронзит
). Компанию им составили Наталья Мирзоян
, Светлана Филиппова (номинация «Режиссёр») и Леонид Шмельков
.
Выдающийся российский режиссёр, лауреат премии «Оскар» Александр Петров
представлен в двух номинациях – «Художник» и «Дело» – за создание заставки телесериала «Домашний арест»
, над которой он работал вместе со своим сыном Дмитрием
. В номинации «Дело», помимо работы Александра Петрова, представлены «Будущее логотерапии» Ирины Эльшанской
, «Восточный рабочий» Полины Кампиони
, «Коньки» Марии Якушиной
и «Мультипелки. Оранжевая песня» Алексея Алексеева
. В категорию «Художник» также попали Елена Ливанова
, Михаил Шемякин
(«Гофманиада»), Наталья Мирзоян («Пять минут до моря»), Александр Храмцов
, Ирина Ковтун
(«Товарищ со звёзд»
) и Леонид Шмельков («Лола живая картошка»).
Среди актёров озвучивания выделены работы Армена Джигарханяна
(«Лола живая картошка»), Евгения Ткачука
(«Митина любовь»), Ивана Охлобыстина
(«Простоквашино»
), Ирины Пеговой
и Эдуарда Радзюкевича
(«Морси»). В номинации «Персонаж» представлены главные герои мультфильмов «Лентяйка Василиса»
, «Петер Баас»
и сериала «Капитан Кракен и его команда»
, созданных на киностудии «Союзмультфильм». Среди звукорежиссёров награда может достаться Анатолию Тюрикову
(«Чик-чирик»), Артёму Фадееву
(«Пять минут до моря»), Игорю Яковелю
и Денису Душину
(«Смешарики. Дежавю»), среди композиторов − Сергею Васильеву
, Марине Ланда
(«Смешарики. Дежавю»), Шандору Каллошу
(«Гофманиада») и Дидье Фальку
(«Лола живая картошка»), а среди аниматоров − Алле Соловьёвой
, Игорю Макушеву
и Сергею Люлину
.
Лучшими продюсерами года названы создатели сериала «Маша и медведь» Олег Кузовков
и Дмитрий Ловейко
. В почётной номинации «Мастер» отмечен творческий вклад в развитие отечественной анимации заслуженного работника культуры РСФСР, художника-оформителя игровых кукол Павла Гусева
. Его руками созданы персонажи мультфильмов «Варежка»
, «38 попугаев»
, «Айболит и Бармалей»
, «Кто сказал "Мяу"?»
, «Козлёнок, который считал до десяти»
, «Боцман и попугай»
, «Самый маленький гном»
, «Лошарик»
, «Бобры идут по следу»
, «Мой зелёный крокодил»
и многих других. Он автор скульптуры Олимпийского мишки, всевозможных игрушек и персонажей для кукольных театров.