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Объявлены номинанты Пятой национальной анимационной премии «Икар»

17 марта
2019 год

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17 марта 2019
В рамках Суздальского Открытого российского фестиваля анимационного кино были объявлены номинанты Пятой национальной анимационной премии «Икар». Церемония вручения состоится традиционно в День российской анимации 8 апреля. На этот раз мероприятие пройдёт в Московском международном университете в декорациях и стилистике мультфильма Бориса Степанцева «Малыш и Карлсон». В этом году традиционный для «Икара» анимационный капустник «Совы нежные» будет посвящён 30-летию студии «Пилот» Александра Татарского, уточняет пресс-служба премии.

Объявлены номинанты Пятой национальной анимационной премии «Икар»

Лидерами по числу номинаций стали короткометражные авторские мультфильмы «Лола живая картошка» Леонида Шмелькова и «Пять минут до моря» Натальи Мирзоян. На звание лучшего фильма вместе с двумя вышеназванными работами претендуют «Митина любовь» Светланы Филипповой, «Ныряльщица» Юлии Войтовой и «Чик-чирик» Жанны Бекмамбетовой. Среди фильмов в прокате награду могут получить «Гофманиада» Станислава Соколова, «Смешарики. Дежавю» Дениса Чернова и «Три богатыря и наследница престола». В категорию «Стартап» включены «Ладушки» (авторы идеи Владимир и Дмитрий Наумовы, студия «Мастер-Фильм»), «Оранжевая корова» (автор идеи и креативный продюсер Алёна Оятьева, «Союзмультфильм») и «Приключения Пети и Волка». За эпизоды могут отметить анимационные сериалы «Морси», «Лео и Тиг» и «Фееринки».

Впервые в истории «Икара» сразу в двух номинациях − «Режиссёр» и «Сценарист» − оказались авторы коммерческой анимации: сериала «Приключения Пети и Волка» (автор сценария и режиссёр Алексей Лебедев) и полнометражного мультфильма «Три богатыря и наследница престола» (режиссер Константин Бронзит). Компанию им составили Наталья Мирзоян, Светлана Филиппова (номинация «Режиссёр») и Леонид Шмельков.

Выдающийся российский режиссёр, лауреат премии «Оскар» Александр Петров представлен в двух номинациях – «Художник» и «Дело» – за создание заставки телесериала «Домашний арест», над которой он работал вместе со своим сыном Дмитрием. В номинации «Дело», помимо работы Александра Петрова, представлены «Будущее логотерапии» Ирины Эльшанской, «Восточный рабочий» Полины Кампиони, «Коньки» Марии Якушиной и «Мультипелки. Оранжевая песня» Алексея Алексеева. В категорию «Художник» также попали Елена Ливанова, Михаил Шемякин («Гофманиада»), Наталья Мирзоян («Пять минут до моря»), Александр Храмцов, Ирина Ковтун («Товарищ со звёзд») и Леонид Шмельков («Лола живая картошка»).

«Пять минут до моря»

Среди актёров озвучивания выделены работы Армена Джигарханяна («Лола живая картошка»), Евгения Ткачука («Митина любовь»), Ивана Охлобыстина («Простоквашино»), Ирины Пеговой и Эдуарда Радзюкевича («Морси»). В номинации «Персонаж» представлены главные герои мультфильмов «Лентяйка Василиса», «Петер Баас» и сериала «Капитан Кракен и его команда», созданных на киностудии «Союзмультфильм». Среди звукорежиссёров награда может достаться Анатолию Тюрикову («Чик-чирик»), Артёму Фадееву («Пять минут до моря»), Игорю Яковелю и Денису Душину («Смешарики. Дежавю»), среди композиторов − Сергею Васильеву, Марине Ланда («Смешарики. Дежавю»), Шандору Каллошу («Гофманиада») и Дидье Фальку («Лола живая картошка»), а среди аниматоров − Алле Соловьёвой, Игорю Макушеву и Сергею Люлину.

Лучшими продюсерами года названы создатели сериала «Маша и медведь» Олег Кузовков и Дмитрий Ловейко. В почётной номинации «Мастер» отмечен творческий вклад в развитие отечественной анимации заслуженного работника культуры РСФСР, художника-оформителя игровых кукол Павла Гусева. Его руками созданы персонажи мультфильмов «Варежка», «38 попугаев», «Айболит и Бармалей», «Кто сказал "Мяу"?», «Козлёнок, который считал до десяти», «Боцман и попугай», «Самый маленький гном», «Лошарик», «Бобры идут по следу», «Мой зелёный крокодил» и многих других. Он автор скульптуры Олимпийского мишки, всевозможных игрушек и персонажей для кукольных театров.
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фильмы
38 попугаевАйболит и БармалейБобры идут по следуБоцман и попугайВарежкаГофманиадаДомашний арестКозлёнок, который считал до десятиКто сказал "Мяу"?ЛошарикМалыш и КарлсонМаша и МедведьМой зеленый крокодилПростоквашиноСамый маленький гномСмешарики. ДежавюСовы нежныеТри богатыря и Наследница престола

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