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Найден режиссёр для азиатской «Чёрной пантеры»

17 марта
2019 год

Новости кино >>
17 марта 2019
Найден режиссёр для марвеловского кинокомикса «Шанг-Чи». Постановку доверят Дестину Дэниэлу Креттону («Короткий срок 12»), уверяет Deadline.


Зрителям поведают о китайском мастере боевых искусств, владеющем кунгфу и способностью клонировать бессчётное количество копий себя любимого. Персонаж, вдохновлённый «Выходом дракона» с Брюсом Ли и «Кунг-фу» с Дэвидом Каррадайном, появился на страницах комиксов в 1973-м.

За сценарий отвечает Дэйв Каллахам («Неудержимые»). В настоящий момент студия Marvel, задумавшая повторить успех «Чёрной пантеры», находится в поисках актёров с азиатской внешностью.
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