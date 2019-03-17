Найден режиссёр для азиатской «Чёрной пантеры»

Найден режиссёр для марвеловского кинокомикса «Шанг-Чи»
. Постановку доверят Дестину Дэниэлу Креттону
(«Короткий срок 12»
), уверяет Deadline
.
Зрителям поведают о китайском мастере боевых искусств, владеющем кунгфу и способностью клонировать бессчётное количество копий себя любимого. Персонаж, вдохновлённый «Выходом дракона»
с Брюсом Ли
и «Кунг-фу»
с Дэвидом Каррадайном
, появился на страницах комиксов в 1973-м.
За сценарий отвечает Дэйв Каллахам
(«Неудержимые»
). В настоящий момент студия Marvel, задумавшая повторить успех «Чёрной пантеры»
, находится в поисках актёров с азиатской внешностью.