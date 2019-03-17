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Тайка Вайтити поставит сериал по «Бандитам во времени»

17 марта
2019 год

Новости кино >>
17 марта 2019
Тайка Вайтити поставит для Apple пилотный эпизод сериала, основанного на фантастической комедии Терри Гиллиама «Бандиты во времени».

Согласно THR, режиссёр числится со-сценаристом и исполнительным продюсером телешоу. В качестве последних также заявлены сам Гиллиам и Дэн Халстед.

Тайка Вайтити поставит сериал по «Бандитам во времени»
фото: tv-vcr.com

Оригинал 1981 года рассказывал о маленьком Кевине, познакомившемся с шестью карликами, путешествующими через эпохи. Когда-то они служили высшему разуму, но с тех пор, как украли у него карту временных дыр, скрываются от его гнева. Мальчуган присоединяется к воришкам, задумавшим таким образом обчистить все исторические периоды один за другим. Он знакомится с Робин Гудом, Наполеоном, Агамемноном и другими великими личностями.
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