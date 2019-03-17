Тайка Вайтити поставит сериал по «Бандитам во времени»

Тайка Вайтити
поставит для Apple пилотный эпизод сериала, основанного на фантастической комедии Терри Гиллиама «Бандиты во времени»
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Согласно THR
, режиссёр числится со-сценаристом и исполнительным продюсером телешоу. В качестве последних также заявлены сам Гиллиам
и Дэн Халстед
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Оригинал 1981 года рассказывал о маленьком Кевине, познакомившемся с шестью карликами, путешествующими через эпохи. Когда-то они служили высшему разуму, но с тех пор, как украли у него карту временных дыр, скрываются от его гнева. Мальчуган присоединяется к воришкам, задумавшим таким образом обчистить все исторические периоды один за другим. Он знакомится с Робин Гудом, Наполеоном, Агамемноном и другими великими личностями.