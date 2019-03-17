В Ане де Армас видят новую Мэрилин Монро

Поскольку ни Наоми Уоттс
, ни Джессика Честейн
уже не подходят по возрасту для титульной роли в «Блондинке»
, режиссёр Эндрю Доминик
подыскал для своей картины молодую актрису.
Согласно Collider
, образ Мэрилин Монро
в картине, основанной на романе Джойс Кэрол Оутс
, может воплотить Ана де Армас
.
Доминик одержим идеей фильма о Монро с 2010 года. По его словам, сюжет истории о «сиротке, заблудившейся в лесу»
начнётся, «когда ей всего семь лет, а закончится её смертью»
. Режиссёр также пообещал, что зрителей ожидает байопик в духе фильмов Романа Поланского
— с погружением в безумие.
В настоящий момент долгостроем Доминика заинтересовался Netflix.