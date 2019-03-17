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В Ане де Армас видят новую Мэрилин Монро

17 марта
2019 год

Новости кино >>
17 марта 2019
Поскольку ни Наоми Уоттс, ни Джессика Честейн уже не подходят по возрасту для титульной роли в «Блондинке», режиссёр Эндрю Доминик подыскал для своей картины молодую актрису.

Согласно Collider, образ Мэрилин Монро в картине, основанной на романе Джойс Кэрол Оутс, может воплотить Ана де Армас.

В Ане де Армас видят новую Мэрилин Монро
фото: cineserie.com

Доминик одержим идеей фильма о Монро с 2010 года. По его словам, сюжет истории о «сиротке, заблудившейся в лесу» начнётся, «когда ей всего семь лет, а закончится её смертью». Режиссёр также пообещал, что зрителей ожидает байопик в духе фильмов Романа Поланского — с погружением в безумие.

В настоящий момент долгостроем Доминика заинтересовался Netflix.
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