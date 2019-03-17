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Гран-при анимационного фестиваля в Суздале получил фильм про эмиграцию

17 марта
2019 год

Новости кино >>
17 марта 2019
17 марта в Суздале состоялось награждение победителей Открытого российского фестиваля анимационного кино. Главный приз жюри присудило фильму «Узы» Дины Великовской. Эта отчасти автобиографическая работа рассказывает о девушке, навсегда покидающей отчий дом. Родственные узы оказываются настолько прочны, что способны разрушить мир любимых родителей. Великовская лауреат множества наград в сфере анимации, в том числе премии «Икар» за работу над картиной «Про маму» (2015) и премией «Ника» за фильм «Кукушка» (2016). В 2018 году она получила приглашение войти в ряды Американской академии киноискусств, присуждающей премию «Оскар».

Гран-при анимационного фестиваля в Суздале получил фильм про эмиграцию
фото: "Узы", Дина Великовская

Награды в главных номинациях получили следующие картины:

Приз за лучший профессиональный короткометражный фильм «Лола живая картошка» (реж. Леонид Шмельков)
Диплом в категории «лучший профессиональный короткометражный фильм» с формулировкой «за страстность режиссерского решения» фильму «Митина любовь» (реж. Светлана Филиппова);
Диплом в категории «лучший профессиональный короткометражный фильм» с формулировкой «за изысканное художественное решение» фильму «Три сестры» (реж. Светлана Андрианова);

Приз за лучший фильм для детей «Оранжевая песня» (реж. Алексей Алексеев);
Диплом в категории «лучший фильм для детей» с формулировкой «за поэзию в работе синоптиков» фильму «Сколько весит облако?» (реж. Нина Бисярина);
Диплом в категории «Лучший фильм для детей» с формулировкой «за парадоксальность и остроумие» фильму «Кто такой Кракозябрик?» (реж. Алексей Игнатов);

Гран-при анимационного фестиваля в Суздале получил фильм про эмиграцию
фото: "Кто такой Кракозяблик", Алексей Игнатов

Приз за лучший дебютный фильм не вручается.
Диплом в категории «Лучший фильм-дебют» с формулировкой «за оптимизм и хорошее настроение» фильму «Урок плавания» (реж. Татьяна Окружнова).

Приз за лучший студенческий фильм «Здравствуйте, родные» (реж. Александр Васильев);
Диплом в категории «Лучший студенческий фильм» с формулировкой «за многообещающий и остроумный старт нового поколения кукольников» фильму «Десять этюдов в черном» (реж. Татьяна Кузнецова, Маша Серебрякова, Николай Шакин, Вера Павлова, Ира Миронова, Наташа Чингина, Ольга Федорова, Кира Вишнякова, Маша Бондарь, Варя Бададгулова);
Диплом в категории «Лучший студенческий фильм» с формулировкой «за наполненные паузы и прозрачность изображения» фильму «Мимолетная встреча» (реж. Анна Амосова);
Диплом в категории «Лучший студенческий фильм» с формулировкой «за эмоциональное сочетание музыки и изображения» фильму «Дирижабль неизвестного направления» (реж. Александра Галицкова).

Гран-при анимационного фестиваля в Суздале получил фильм про эмиграцию
фото: "Потерянный сон. Машина времени"

Приз за лучший полнометражный фильм «Три богатыря и наследница престола» реж. Константин Бронзит;

Приз за лучший сериал эпизоду «Потерянный сон. Машина времени» (сериал «Новые Куми-Куми»), реж. Владимир Пономарев;
Диплом в категории «Лучший сериал» с формулировкой «за бескомпромиссную тягу к жизни» эпизоду «Санта» (сериал «Bone Voayge»), реж. Сергей Гордеев, Артем Лукичев;
Диплом в категории «Лучший сериал» с формулировкой «за солнечный юмор» эпизоду «Солнечный гонщики» (сериал «Солнечные зайчики»), реж. Андрей Леденёв;

Приз за лучшую работу в прикладной анимации фильму «Будущее логотерапии», реж. И. Эльшанская;
Диплом в категории «Лучшая работа в прикладной анимации» с формулировкой «Коньки», реж. М. Якушина.

Специальный приз жюри с формулировкой «за способность удержать мгновение» фильму «Пять минут до моря» (реж. Наталья Мирзоян). Эта же картина заняла первую строчку в профессиональном рейтинге по итогам голосования участников фестиваля. Отрыв от ближайшего конкурента («Узы») составил около 80 голосов.
Специальный приз с формулировкой «за рукотворный путь к победе» фильму «Ныряльщица» (реж. Юлия Войтова);

Гран-при анимационного фестиваля в Суздале получил фильм про эмиграцию
фото: "Пять минут до моря", Наталья Мирзоян

Победитель зрительского голосования в рамках акции «Открытая премьера» - «Пропавшие вещи», реж. Андрей Рубецкой (сериал «Белка и стрелка. Тайны космоса»)

Приз мэтров имени Александра Татарского «за анимацию трепетную как жизнь» - «Пять минут до моря», реж. Наталья Мирзоян

Приз гильдии киноведов и кинокритиков - «Лола живая картошка», реж. Леонид Шмельков
Диплом гильдии киноведов и кинокритиков - «Здравствуйте, родные»

Гран-при анимационного фестиваля в Суздале получил фильм про эмиграцию
фото: "Здравствуйте, родные",

фото: Пресс-служба ОРФАК
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АнимацияСуздальский фестиваль
персоны
Алексей Алексеев (IV)Светлана АндриановаКонстантин БронзитДина ВеликовскаяНаталья МирзоянЛеонид Шмельков
фильмы
Три богатыря и Наследница престола

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Гран-при анимационного фестиваля в Суздале получил фильм про эмиграцию фотографии
Гран-при анимационного фестиваля в Суздале получил фильм про эмиграцию фотографии
Гран-при анимационного фестиваля в Суздале получил фильм про эмиграцию фотографии
Гран-при анимационного фестиваля в Суздале получил фильм про эмиграцию фотографии
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