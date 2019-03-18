Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Самал Еслямовой вручили азиатский «Оскар»

18 марта
2019 год

Новости кино >>
18 марта 2019
Исполнительница главной роли в «Айке» Самал Еслямова получила премию Asian Film Awards в номинации «Лучшая актриса». 13-я церемония вручения наград состоялась 17 марта в Гонконге, уточняет пресс-служба кинокомпании «Вольга», выпустившей ленту в российский прокат 14 февраля текущего года.

«Айка»

Еслямова сыграла в новой работе Сергея Дворцевого молодую девушку, приехавшую в холодную Москву на заработки, которая вынуждена оставить своего новорождённого ребёнка в роддоме.

На счету картины приз Канн за лучшую женскую роль, а также Гран-при кинофестиваля в Коттбусе и токийского фестиваля Film Ex. Кроме того, лента в этом году вошла в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
версия для печати
Ссылки по теме
Самал Еслямова претендует на Азиатскую кинопремию
«Айка» Сергея Дворцевого выйдет в российский прокат 14 февраля
Актриса Самал Еслямова получила награду 71-го Каннского кинофестиваля
Поиск по меткам
Российские фильмы
персоны
Сергей ДворцевойСамал Еслямова
фильмы
Айка

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Юлия Началова
16 марта скончалась певица Юлия Началова.
Дильбар Абдулазизова
15 марта ушла из жизни актриса Дильбар Абдулазизова.
Валерий Потанин
13 марта скончался актёр Валерий Потанин.

День рождения >>

Ольга Арнтгольц
Татьяна Арнтгольц
Борис Грачевский
Сергей Карякин
Ольга Когут
Иван Колесников
Анна Полупанова
Борис Соколов
Александр Трофимов
Джованна Антонелли
Брэд Дуриф
Эдвард Жентара
Айрин Кара
Дин Кокран
Лили Коллинз
Куин Латифа
все родившиеся 18 марта >>

Афиша кино >>

Другой
фильм ужасов
Ирландия, 2018
Балканский рубеж
военный фильм, драма
Россия, Сербия, 2019
В объятиях лжи
драма, триллер
Ирландия, США, 2018
Вертолёты
Россия, 2018
Волшебный парк Джун
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Испания, США, 2019
Закатать в асфальт
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, триллер
Канада, 2019
Королевский корги
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Бельгия, 2019
Стёртая личность
биография, драма, экранизация
США, 2018
Трезвый водитель
комедия, приключения
Россия, 2019
Первая республика
драма, исторический фильм
Россия, 2018
Русское краткое. Выпуск 3
драма, комедия, музыкальный фильм
Россия, 2019
ВМаяковский
арт-хаус, биография
Россия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен