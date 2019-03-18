Самал Еслямовой вручили азиатский «Оскар»

Исполнительница главной роли в «Айке» Самал Еслямова
получила премию Asian Film Awards
в номинации «Лучшая актриса». 13-я церемония вручения наград состоялась 17 марта в Гонконге, уточняет пресс-служба кинокомпании «Вольга», выпустившей ленту в российский прокат 14 февраля текущего года.
Еслямова сыграла в новой работе Сергея Дворцевого
молодую девушку, приехавшую в холодную Москву на заработки, которая вынуждена оставить своего новорождённого ребёнка в роддоме.
На счету картины приз Канн за лучшую женскую роль, а также Гран-при кинофестиваля в Коттбусе и токийского фестиваля Film Ex. Кроме того, лента в этом году вошла в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».