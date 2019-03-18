Юбилей Люка Бессона

Будущий мастер жанрового кино родился в Париже 18 марта 1959 года в семье инструкторов компании Club Med по подводному плаванию и с самого детства готовился продолжить семейную традицию. Всё детство он провёл на побережье Греции и Югославии, увлечённо занимаясь нырянием и подводной фотосъёмкой. Мечтой его было стать специалистом по дельфинам. Однако мечтам не суждено было сбыться. В 17 лет в результате несчастного случая он теряет возможность заниматься своим любимым делом. Люк возвращается в Париж, где занимается то тем, то другим, пока не привязывается к кино. Он смотрит много фильмов, работает на съёмочных площадках, на вспомогательных ролях. В 19 лет уезжает в Голливуд, но, поработав там «мальчиком на побегушках», возвращается на родину и идёт служить в армию. Отслужив три года, он возвращается к кинематографу, сначала в качестве постановщика музыкальных клипов, а потом и как ассистент режиссёра в «большом» кино.
В 1981-м дебютировал в качестве режиссёра короткометражной лентой «Предпоследний», а спустя два года вышел его полнометражный дебют «Последняя битва», снятый на чёрно-белую плёнку в целях экономии средств. Картина получила два приза на фестивале фантастических фильмов в Авориазе и ещё с десяток прочих премий. В 1985-м успех был упрочен «Подземкой», а в 1988-м Бессон создал красивейшую ленту о романтике подводного мира «Голубая бездна». Картина, проникнутая ностальгией по детским годам и преклонением перед профессией ныряльщика и кумиром Жаком Майолем, принесла Люку деньги, несколько номинаций на «Сезар» (который в итоге и был вручен за работы бессменного композитора Бессона Эрика Серра и звукооператора ленты) и культовую славу. Мировая известность к режиссёру пришла после выхода фильма «Никита». Доходы, полученные от двух предыдущих проектов, позволили ему вновь обратиться к морской теме и выпустить в 1991 году абсолютно некоммерческий документальный научно-популярный фильм «Атлантис». Подводная одиссея в духе Кусто стала своего рода прощанием с миром детства, признанием в несбыточности надежд и любви к кинематографу.