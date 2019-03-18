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Юбилей Люка Бессона

18 марта
2019 год

Новости кино >>
18 марта 2019
Сегодня, 18 марта, исполнилось 60 лет известному французскому режиссёру, сценаристу, продюсеру и писателю Люку Бессону, подарившему нам такие незабываемые картины, как «Голубая бездна», «Никита», «Леон» и «Пятый элемент».

Юбилей Люка Бессона
фото: nypost.com

Будущий мастер жанрового кино родился в Париже 18 марта 1959 года в семье инструкторов компании Club Med по подводному плаванию и с самого детства готовился продолжить семейную традицию. Всё детство он провёл на побережье Греции и Югославии, увлечённо занимаясь нырянием и подводной фотосъёмкой. Мечтой его было стать специалистом по дельфинам. Однако мечтам не суждено было сбыться. В 17 лет в результате несчастного случая он теряет возможность заниматься своим любимым делом. Люк возвращается в Париж, где занимается то тем, то другим, пока не привязывается к кино. Он смотрит много фильмов, работает на съёмочных площадках, на вспомогательных ролях. В 19 лет уезжает в Голливуд, но, поработав там «мальчиком на побегушках», возвращается на родину и идёт служить в армию. Отслужив три года, он возвращается к кинематографу, сначала в качестве постановщика музыкальных клипов, а потом и как ассистент режиссёра в «большом» кино.

В 1981-м дебютировал в качестве режиссёра короткометражной лентой «Предпоследний», а спустя два года вышел его полнометражный дебют «Последняя битва», снятый на чёрно-белую плёнку в целях экономии средств. Картина получила два приза на фестивале фантастических фильмов в Авориазе и ещё с десяток прочих премий. В 1985-м успех был упрочен «Подземкой», а в 1988-м Бессон создал красивейшую ленту о романтике подводного мира «Голубая бездна». Картина, проникнутая ностальгией по детским годам и преклонением перед профессией ныряльщика и кумиром Жаком Майолем, принесла Люку деньги, несколько номинаций на «Сезар» (который в итоге и был вручен за работы бессменного композитора Бессона Эрика Серра и звукооператора ленты) и культовую славу. Мировая известность к режиссёру пришла после выхода фильма «Никита». Доходы, полученные от двух предыдущих проектов, позволили ему вновь обратиться к морской теме и выпустить в 1991 году абсолютно некоммерческий документальный научно-популярный фильм «Атлантис». Подводная одиссея в духе Кусто стала своего рода прощанием с миром детства, признанием в несбыточности надежд и любви к кинематографу.

Юбилей Люка Бессона
фото: На съёмках «Леона»

Далее последовали великолепный «Леон», ироничный «Пятый элемент» и историческая «Жанна Д'Арк», после чего Бессон сделал шестилетний перерыв в режиссуре, отдав предпочтение продюсерскому ремеслу. В 2005-м он поставил мистическую ленту «Ангел-А», а затем окунулся в мир детства, сняв по своим книгам трилогию про «Артура и минипутов». В новом десятилетии режиссёр вернулся во взрослое кино: в 2010-м появились «Необычайные приключения Адель», далее вышли «Леди», «Малавита», «Люси» и «Валериан и город тысячи планет». В настоящий момент работает над картиной «Анна».

Обладатель 27 наград, среди которых премия BAFTA, две награды фестиваля «Фантаспорту» и приз Брюссельского международного фестиваля фантастических фильмов. Был женат на актрисах Анн Парийо, Мейвин Ле Беско и Милле Йовович. Открыл миру имена Натали Портман, Кристофера Ламберта, Жана Рено и Жана-Марка Барра.
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