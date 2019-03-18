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«Закон каменных джунглей» вернётся на малые экраны

18 марта
2019 год

Новости кино >>
18 марта 2019
С 25 марта в 23:00 на ТНТ4 сразу двумя эпизодами стартует «Закон каменных джунглей» c участием Александра Петрова и Юлии Хлыниной. Специально для него телеканал нарушит свой главный принцип — показывать только комедийный контент, уточняет пресс-служба ТНТ4.

Илье Куликову удалось создать свой оригинальный мир, собрав его из тысячи цитат и отсылок к классическим криминальным лентам. Татуировка со стилизованным шрифтом из фильма Гая Ричи «Рок-н-рольщик» у персонажа Петрова, плакаты культовых фильмов «Лицо со шрамом», «Ненависть», «Пуля» в квартирах героев намекают, в каком направлении будет развиваться история и чем она закончится.

«Закон каменных джунглей» вернётся на малые экраны
фото: Пресс-служба телеканала ТНТ4

«ЗКД» показывает вымышленный подмосковный город, в котором криминальные истории с окраин наслоились на эстетику комикса. Здесь днём — серые панельные дома, трубы заводов, захолустные дворы, зато ночью — неоновые вывески, тюнингованные машины, яркие граффити на тёмных кирпичных стенах и разноцветный от огней дым. Подростки Тим, Цыпа, Гоша и Жук из разных семей, социальных слоёв, но они – каждый по-своему – одиноки и не видят возможности проявить себя во «взрослом» мире. В итоге друзья выбирают самый лёгкий, на их взгляд, путь — стать гангстерами и доказать, что в этом деле они чего-то стоят.

О сериале можно многое сказать по названию города, в котором происходит действие — Чай Хонте. Оно созвучно с одним из псевдонимов Антона Павловича Чехова — Антоша Чехонте. Русский классик в мировой драматургии считается одним из новаторов жанра трагикомедии, в его произведениях комическое и драматическое настолько тесно связаны, что первые зрители пьесы «Вишнёвый сад» действительно не понимали, почему сам Чехов считал её крайне смешной. Так и «Закон каменных джунглей» иногда может казаться пародией на криминальные боевики, а иногда шокировать жёсткими эмоциональными сценами. Название города также созвучно слову «Чайнатаун», которым называют китайские кварталы. Это дань уважения гонконгской серии фильмов «Молодые и опасные», которая основана на комиксах и рассказывает о банде подростков на службе у триад. Даже одного из героев «ЗКД» называют Цыпа по аналогии с кличкой персонажа «Молодых и опасных» Chiken.
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«Закон каменных джунглей» вернётся на малые экраны фотографии
«Закон каменных джунглей» вернётся на малые экраны фотографии
«Закон каменных джунглей» вернётся на малые экраны фотографии
«Закон каменных джунглей» вернётся на малые экраны фотографии
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