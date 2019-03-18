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Сериал «Мамы чемпионов» с Ириной Розановой покажут 1 апреля

18 марта
2019 год

Новости кино >>
18 марта 2019
1 апреля на СТС состоится премьера 20-серийной спортивной драмы «Мамы чемпионов» с Екатериной Вилковой и Ириной Розановой в главных ролях. Согласно пресс-службе телеканала, компанию дуэту составят Павел Трубинер, Сабина Ахмедова, Мария Валешная, Григорий Верник и другие актёры.

Сериал «Мамы чемпионов» с Ириной Розановой покажут 1 апреля

По словам генерального продюсера СТС Антона Федотова, «несмотря на невероятный успех "Молодёжки", мы понимали, что рано или поздно нам придётся попрощаться с любимым проектом. Но мы не могли оставить незаполненной нишу спортивных сериалов, столь любимых нашими телезрителями. Так родилась история с новым взглядом на спорт — с позиции не тех, кто сражается за медали, а главных людей в их жизни — мам».

Роль мамы и тренера Аллы Гордеевой исполняет Ирина Розанова. Сначала её героиня появлялась только в воспоминаниях Веры, но потом авторы решили «воскресить» персонажа и усилить конфликт между матерью и дочерью. «Безусловно, меня привлёк сильный характер моей героини. Она – тренер, а на мой взгляд, такие люди обладают силой воли, умеют находить общий язык с детьми, любить их, но при этом не гладить по головке. Иногда нужна жёсткость, без неё никак. Впрочем, любой актёр вам скажет, что он адвокат своей роли. Да и не бывает просто плохого или хорошего человека: в каждом есть и то, и другое. Поэтому мы стараемся, чтобы в нашей истории всё получилось не так однозначно, как кажется на первый взгляд», – пояснила Ирина.

Сериал «Мамы чемпионов» с Ириной Розановой покажут 1 апреля

Изначально спортсменка Вера была постарше, но после успешных проб Екатерины Вилковой, сценаристы решили омолодить её героиню. Кроме того, актриса уже играла дочь Розановой в другом проекте. «Здорово, когда рядом талантливая партнёрша, которую ты уже успела "прощупать" и с которой складывались отношения не только на съёмочной площадке, но и в жизни. С Ирой очень круто существовать в кадре — для меня это большая удача», — призналась Екатерина, которая в отличие от своей героини редко выбирается в бассейн. «Не могу назвать себя большим любителем плавания, но вот мой муж Илья, наверное, остался бы жить в воде. Кстати, в сериале я смогу наверстать упущенное и, наконец-то, научиться плавать профессионально, а не "по-пенсионерски", как я сейчас умею», — пошутила Екатерина на площадке.

Испытать на практике, что такое плавать брассом и кролем, уже удалось её экранному сыну — Данилу Акутину, который специально для роли занимался плаванием в спорткомплексе ЦСКА. «Пока лучше всего у меня получается прыгать с бортика», — поделился актёр.

Сериал «Мамы чемпионов» с Ириной Розановой покажут 1 апреля

Не отстаёт от младшего коллеги и Павел Трубинер, сыгравший Андрея Никитина — бронзового призёра Олимпиады и экс-возлюбленного Веры. «Стараюсь ходить на индивидуальные тренировки три-четыре раза в неделю, — рассказал он. — Причём на самом деле такая тренировка у пловцов длится сорок пять минут, а моя — один час двадцать минут. И это, конечно, тяжело». До съёмок актёр консультировался с сыном Павлом, который, кстати, учится на тренера по мотокроссу: «Он мне очень доходчиво объяснил некоторые нюансы, связанные с техникой плавания. Вообще мои сыновья неплохо плавают, хотя и не связали свою жизнь с этим видом спорта. Буквально вчера старший мне говорит: "Давай дважды по сто?" А я отвечаю — ты с ума сошёл, это же сначала доплыть до отметки, а потом обратно, не потяну».

Работая над сценарием, авторы посещали соревнования по плаванию и обращались за консультацией к заслуженному тренеру России Виктору Коршунову и трёхкратной чемпионке Европы Станиславе Комаровой. Кстати, сцены тренировок и водных состязаний снимали во дворце спорта «Триумф» в Люберцах и Дворце водных видов спорта «Руза», где тренируют реальных чемпионов.
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Сериал «Мамы чемпионов» с Ириной Розановой покажут 1 апреля фотографии
Сериал «Мамы чемпионов» с Ириной Розановой покажут 1 апреля фотографии
Сериал «Мамы чемпионов» с Ириной Розановой покажут 1 апреля фотографии
Сериал «Мамы чемпионов» с Ириной Розановой покажут 1 апреля фотографии
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