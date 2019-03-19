«Громкая связь» получит продолжение

Фильм «Громкая связь
», являющийся российской адаптацией итальянского кинохита «Идеальные незнакомцы
», получит продолжение, сообщил на своей странице в Facebook
, продюсер, глава компании «Марс Медиа», занимавшейся производством ленты, Рубен Дишдишян
.
«Ещё прошлым летом, когда закончили съёмки «Громкой связи» и посмотрели первый монтаж, то сказали, что если перевалим 500 млн рублей кассовых сборов, то задумаемся о продолжении. На сегодня 508 млн рублей по России и 550 -включая СНГ! Поэтому продолжение будет и будет по оригинальному сценарию!
» – написал продюсер.
В центре сюжета «Громкой связи» семеро друзей, которые, собравшись в загородном доме, в шутку начинают игру – участники должны зачитывать вслух все приходящие им сообщения, а на звонки отвечать только по громкой связи. Они и представить себе не могут, какие удивительные открытия им предстоят.
Сценарий фильма написали, адаптировав под российский менталитет, создатели «Квартета И» Леонид Барац
, Ростислав Хаит
и Сергей Петрейков
. Главные роли сыграли Барац, Хаит, их коллеги по «Квартету И» Камиль Ларин
, Александр Демидов
, а также актрисы Мария Миронова
, Ирина Горбачева
и Анастасия Уколова
. Режиссером картины выступил Алексей Нужный
, на счету которого лента «Я худею
». На российские киноэкраны «Громкая связь» вышла 14 февраля, ее прокат продолжается.