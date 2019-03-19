Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Громкая связь» получит продолжение

19 марта
2019 год

Новости кино >>
19 марта 2019
Фильм «Громкая связь», являющийся российской адаптацией итальянского кинохита «Идеальные незнакомцы», получит продолжение, сообщил на своей странице в Facebook, продюсер, глава компании «Марс Медиа», занимавшейся производством ленты, Рубен Дишдишян.

«Громкая связь» получит продолжение

«Ещё прошлым летом, когда закончили съёмки «Громкой связи» и посмотрели первый монтаж, то сказали, что если перевалим 500 млн рублей кассовых сборов, то задумаемся о продолжении. На сегодня 508 млн рублей по России и 550 -включая СНГ! Поэтому продолжение будет и будет по оригинальному сценарию!» – написал продюсер.

В центре сюжета «Громкой связи» семеро друзей, которые, собравшись в загородном доме, в шутку начинают игру – участники должны зачитывать вслух все приходящие им сообщения, а на звонки отвечать только по громкой связи. Они и представить себе не могут, какие удивительные открытия им предстоят.

Сценарий фильма написали, адаптировав под российский менталитет, создатели «Квартета И» Леонид Барац, Ростислав Хаит и Сергей Петрейков. Главные роли сыграли Барац, Хаит, их коллеги по «Квартету И» Камиль Ларин, Александр Демидов, а также актрисы Мария Миронова, Ирина Горбачева и Анастасия Уколова. Режиссером картины выступил Алексей Нужный, на счету которого лента «Я худею». На российские киноэкраны «Громкая связь» вышла 14 февраля, ее прокат продолжается.
версия для печати
Поиск по меткам
Российские фильмы
персоны
Леонид БарацИрина ГорбачёваАлександр Демидов (III)Рубен ДишдишянКамиль ЛаринМария Миронова (II)Алексей НужныйСергей ПетрейковАнастасия УколоваРостислав Хаит
фильмы
Громкая связьИдеальные незнакомцыЯ худею

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Юрий Шиллер
17 марта ушёл из жизни режиссёр Юрий Шиллер.
Юлия Началова
16 марта скончалась певица Юлия Началова.
Игорь Иванов
14 марта ушёл из жизни оператор Игорь Иванов.

День рождения >>

Николай Басканчин
Артём Быстров
Виктор Громов
Марина Игнатова
Елизавета Кононова
Оксана Коростышевская
Сабира Кумушалиева
Валерий Леонтьев
Нино Чхеидзе
Урсула Андрес
Эбби Браммелл
Гленн Клоуз
Коннор Триннир
Брюс Уиллис
Джейк Уэбер
Луи Хэйворд
все родившиеся 19 марта >>

Афиша кино >>

Плейбой под прикрытием
боевик, комедия, криминальный фильм, экранизация
Франция, 2018
Другой
фильм ужасов
Ирландия, 2018
Балканский рубеж
военный фильм, драма
Россия, Сербия, 2019
В объятиях лжи
драма, триллер
Ирландия, США, 2018
Вертолёты
Россия, 2018
Волшебный парк Джун
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Испания, США, 2019
Закатать в асфальт
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, триллер
Канада, 2019
Королевский корги
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Бельгия, 2019
Стёртая личность
биография, драма, экранизация
США, 2018
Трезвый водитель
комедия, приключения
Россия, 2019
Первая республика
драма, исторический фильм
Россия, 2018
Русское краткое. Выпуск 3
драма, комедия, музыкальный фильм
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен