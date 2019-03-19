Умер Марлен Хуциев

Режиссер Марлен Хуциев
скончался в возрасте 93 лет, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.
«19 марта на 94-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, президента Гильдии кинорежиссеров России, народного артиста СССР, режиссера игрового кино Марлена Мартыновича Хуциева», – сказано в сообщении.
Дата и место прощания и похорон пока не указаны.
Марлен Хуциев родился 4 октября 1925 года в Тбилиси, окончил ВГИК, работал режиссером-постановщиком Одесской киностудии, студии им.Горького, а затем – «Мосфильма».
Снятый в 1956 году вместе с Феликсом Миронером
полнометражный фильм Хуциева «Весна на Заречной улице
» стал одной из самых популярных картин того времени. На съемках этого фильма у Хуциева возникла идея ленты «Застава Ильича
», сценарий которой он собирался писать с Миронером, но потом пригласил студента сценарного факультета ВГИКа Геннадия Шпаликова
. В прокат фильм был выпущен в сокращенном виде под названием «Мне двадцать лет». Его посмотрели почти 9 млн зрителей, картина стала символом «оттепели», хотя ее полноценный режиссерский вариант был показан только во время перестройки.
Марлен Хуциев – обладатель наград самых престижных киносмотров мира, лауреат Государственной премии РФ. В последние годы он работал над картиной «Невечерняя
», которую так и не смог завершить.