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Умер Марлен Хуциев

19 марта
2019 год

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19 марта 2019
Режиссер Марлен Хуциев скончался в возрасте 93 лет, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

Умер Марлен Хуциев

«19 марта на 94-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, президента Гильдии кинорежиссеров России, народного артиста СССР, режиссера игрового кино Марлена Мартыновича Хуциева», – сказано в сообщении.

Дата и место прощания и похорон пока не указаны.

Марлен Хуциев родился 4 октября 1925 года в Тбилиси, окончил ВГИК, работал режиссером-постановщиком Одесской киностудии, студии им.Горького, а затем – «Мосфильма».

Снятый в 1956 году вместе с Феликсом Миронером полнометражный фильм Хуциева «Весна на Заречной улице» стал одной из самых популярных картин того времени. На съемках этого фильма у Хуциева возникла идея ленты «Застава Ильича», сценарий которой он собирался писать с Миронером, но потом пригласил студента сценарного факультета ВГИКа Геннадия Шпаликова. В прокат фильм был выпущен в сокращенном виде под названием «Мне двадцать лет». Его посмотрели почти 9 млн зрителей, картина стала символом «оттепели», хотя ее полноценный режиссерский вариант был показан только во время перестройки.

Марлен Хуциев – обладатель наград самых престижных киносмотров мира, лауреат Государственной премии РФ. В последние годы он работал над картиной «Невечерняя», которую так и не смог завершить.
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Весна на Заречной улицеМне двадцать летНевечерняя

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