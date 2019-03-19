Дмитрий Лавров станет «Анонимным детективом»

«Проект привлёк меня, прежде всего, сценарием: крепкий, хороший, качественный, написанный абсолютно человеческим языком, который легко и интересно читается от первой до последней буквы. Как говорится, «держит». Хочется следовать за героями, создающими эти события. Мне кажется, Андрей Тумаркин уделил особое внимание взаимоотношениям персонажей и это облегчает работу на съёмочной площадке. Этот проект - абсолютно позитивное знакомство. Я очень люблю Питер, и это счастье участвовать в таком проекте, где от начала до конца всё складывается положительно», – отметил Дмитрий Лавров.
Его герой – Олег Рубцов – был одним из лучших сыщиков Петербурга, о его оперативных комбинациях рассказывали в институтах МВД, но из-за алкогольной зависимости карьера Рубцова дала сбой. Подполковник чудом избежал увольнения и был отправлен в один из спальных районов города на должность начальника отдела уголовного розыска. Руководство вспоминает о Рубцове только тогда, когда ему удаётся задержать очень опасных преступников, и даже планирует в ближайшее время вернуть Олега в Главк. А пока генерал Ильин из Москвы отправляет в подчинение Рубцова своего сына Павла - недавнего выпускниках института МВД, - чтобы тот набрался опыта полицейской службы. Тем временем неожиданно пропадает сестра жены Рубцова - Татьяна, которая работает наркологом в частном медицинском центре. Следователь Туранский (Денис Синявский) пытается как можно быстрее «свернуть» расследование, на котором, по его же признаю, «карьеры не сделаешь». И теперь Рубцову в одиночку приходится искать преступников, ведь дело о пропаже Татьяны куда более запутанно, чем кажется на первый взгляд.