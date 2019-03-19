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Новости кино Дмитрий Лавров станет «Анонимным детективом» Стартовали съемки нового сериала для канала НТВ.

Новости кино Каннский кинофестиваль останется без нового фильма Скорсезе Как и без других картин Netflix.

Новости театра Артем Цуканов сыграет современного одинокого человека Премьера спектакля «Антон купил друзей» состоится 14 апреля.

Лайфстайл «Не могли бы вы уже поскорее сдохнуть?»: Марк Хэмилл о радостях общения в соцсетях Актер о съемках в «Падении ордена», возвращении в «Звёздные войны» и о попытках оторваться от образа Люка Скайуокера

Новости кино Умер Марлен Хуциев Ему было 93 года.

Ролики фильмов «Пираньи Неаполя» Молодые парни хотят стать новыми королями преступного мира Неаполя.