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Каннский кинофестиваль останется без нового фильма Скорсезе

19 марта
2019 год

Новости кино >>
19 марта 2019
Каннский кинофестиваль в этом году вновь останется без фильмов, произведенных при поддержке стиминг-сервиса Netflix, сообщает Variety.

Каннский кинофестиваль останется без нового фильма Скорсезе
фото: leganerd.com

Как утверждают источники издания, чуть больше недели назад менеджеры сервиса и программный директор Канн Тьерри Фремо провели дружеские переговоры, но решения о том, что фильмы сервиса смогут принять участие в Каннском кинофестивале, который в прошлом году из-за разногласий с интернет-гигантом упустил «Рому» Альфонсо Куарона, все еще не найдено.

По информации издания, Фремо в этом году хотел получить в программу новый фильм Мартина Скорсезе «Ирландец» с Аль Пачино и Робертом Де Ниро. Но он якобы не будет полностью закончен к маю. Вероятнее всего, картина примет участие в Венецианском кинофестивале, где в прошлом году и победила «Рома», а уже осенью выйдет на Netflix.

Из-за продолжающихся разногласий фестиваля и стриминг-сервиса Канны останутся и без «Прачечной» Стивена Содерберга, нового фильма Ноа Баумбаха и «Короля» с Тимоти Шаламе.

Конфликт между французским смотром и интернет-платформой начался в 2017 году, когда в основную программу Канн попали фильмы Netflix «Окча» и «Истории семьи Майровиц». Тогда представители французского кинематографа раскритиковали такое решение организаторов: по их мнению, проекты Netflix не могут наравне конкурировать с прокатными лентами. Ожидалось, что фильмы платформы выйдут в прокат, но этого так и не произошло.

Уже в 2018 году на Каннском фестивале было введено правило, что Netflix и другие стриминговые платформы больше не смогут представлять свои картины в основной программе. К участию допускаются только те ленты, которые выходят в прокат на широких экранах. При этом фильмы стриминговых платформ могут демонстрироваться в Каннах вне конкурса. Тогда Netflix заявил о том, что и вне конкурса картины сервиса демонстрироваться не будут, так как «существует риск», что в таком случае к фильмам онлайн-платформы «будут относиться неуважительно на фестивале».
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