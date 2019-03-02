Найден актёр для нового «Кэндимэна»

Яхья Абдул-Матин II
может сыграть главную роль в «духовном сиквеле» культового хоррора 1992 года «Кэндимэн»
. Продюсером ленты выступит Джордан Пил
, уточняет Variety
.
Оригинал Бернарда Роуза
был создан по мотивам рассказа Клайва Баркера
(он же выступил сопродюсером картины) «Запретное»
и повествовал о молодой исследовательнице городских легенд Хелен Лайл (Вирджиния Мэдсен
), встретившейся со страшным маньяком про прозвищу Кэндимэн (Тони Тодд
). У хоррора, с годами получившего статус культового произведения данного жанра, есть два продолжения – «Прощание с плотью»
и «День мёртвых»
.
Местом действия новой картины послужит облагороженный район Чикаго, где в 90-е располагался жилой комплекс Кабрини-Грин. За производство будут отвечать компании MGM и Universal Pictures. Режиссёром станет Ниа ДаКоста
. Съёмки картины начнутся весной, а релиз запланирован на 12 июня 2020 года.