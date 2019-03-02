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Найден актёр для нового «Кэндимэна»

2 марта
2019 год

Новости кино >>
2 марта 2019
Яхья Абдул-Матин II может сыграть главную роль в «духовном сиквеле» культового хоррора 1992 года «Кэндимэн». Продюсером ленты выступит Джордан Пил, уточняет Variety.

Найден актёр для нового «Кэндимэна»
фото: movieweb.com

Оригинал Бернарда Роуза был создан по мотивам рассказа Клайва Баркера (он же выступил сопродюсером картины) «Запретное» и повествовал о молодой исследовательнице городских легенд Хелен Лайл (Вирджиния Мэдсен), встретившейся со страшным маньяком про прозвищу Кэндимэн (Тони Тодд). У хоррора, с годами получившего статус культового произведения данного жанра, есть два продолжения – «Прощание с плотью» и «День мёртвых».

Местом действия новой картины послужит облагороженный район Чикаго, где в 90-е располагался жилой комплекс Кабрини-Грин. За производство будут отвечать компании MGM и Universal Pictures. Режиссёром станет Ниа ДаКоста. Съёмки картины начнутся весной, а релиз запланирован на 12 июня 2020 года.
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