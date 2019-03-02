ММКФ, «Артдокфест» и ещё 63 фестиваля получили право показывать фильмы без прокатных удостоверений

41-й ММКФ, «Артдокфест» и ещё 63 киносмотра вошли в список проводимых в 2019 году в стране международных кинофестивалей, которые получили право демонстрировать фильмы без прокатного удостоверения. Соответствующий документ, утверждённый Министерством культуры РФ, опубликован на сайте
ведомства.
Помимо вышеназванных, в списке также числятся «Дух огня», «ДОКер», Московский еврейский кинофестиваль, «КРОК», «Мир знаний», Казанский международный кинофестиваль мусульманского кино и другие.
Согласно ТАСС
, фестивалям, не попавшим в данный документ, предстоит получить прокатное удостоверение для демонстрации фильмов согласно Федеральному закону N 126 «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации».