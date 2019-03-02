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Сиквел «Аквамена» выйдет в декабре 2022 года

2 марта
2019 год

Новости кино >>
2 марта 2019
Сиквел «Аквамена» выйдет в прокат 16 декабря 2022 года, уверяет THR.


Над сценарием продолжения в настоящий момент корпит Дэвид Лесли Джонсон-Макголдрик, работавший над первой частью. Если у него получится хорошая история, то Джеймс Ван может вернуться в режиссёрское кресло.

Помимо обязательного сиквела зрителей также ожидает спин-офф – низкобюджетный хоррор «Впадина», посвящённый глубоководным монстрам-амфибиям Павшим. Продюсерами фильма числятся сам Ван и Питер Сэфран. За сценарий отвечают дебютанты Ноа Гарднер и Эйдан Фицджеральд.
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