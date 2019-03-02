Сиквел «Аквамена» выйдет в декабре 2022 года

Сиквел «Аквамена»
выйдет в прокат 16 декабря 2022 года, уверяет THR
.
Над сценарием продолжения в настоящий момент корпит Дэвид Лесли Джонсон-Макголдрик
, работавший над первой частью. Если у него получится хорошая история, то Джеймс Ван
может вернуться в режиссёрское кресло.
Помимо обязательного сиквела зрителей также ожидает спин-офф – низкобюджетный хоррор «Впадина»
, посвящённый глубоководным монстрам-амфибиям Павшим. Продюсерами фильма числятся сам Ван и Питер Сэфран
. За сценарий отвечают дебютанты Ноа Гарднер
и Эйдан Фицджеральд
.