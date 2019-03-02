Дэвид Харбор и Милла Йовович сражаются за судьбу мира

В сети появился финальный трейлер фантастического боевика Нила Маршалла
(«Мир Дикого Запада»
) «Хеллбой»
, основанного на серии комиксов Майка Миньолы
.
Легендарный герой из пекла возвращается! Близится час битвы Хеллбоя с Кровавой королевой, жаждущей отомстить всему человечеству за века в заточении. Оказавшись в эпицентре столкновения мира людей и монстров, Хеллбою придется пройти через ад, чтобы предотвратить надвигающийся апокалипсис.
Дистрибьюторская компания картины также поделилась официальными постерами, на которых изображен «пылающий» главный герой.
Главные роли в фильме сыграли Милла Йовович
, Дэвид Харбор
, Йен Макшейн
, Саша Лейн
, Пенелопа Митчелл
, Томас Хэйден Черч
, Дэниэл Дэ Ким
, Софи Оконедо
, Брайан Глисон
, Алистер Петри
, Кристина Клебе
, Эшли Эднер
, Берн Коллако
, Марио де ла Роса
, Дуглас Тэйт
и другие.
В российском прокате новый «Хеллбой»
появится 11 апреля 2019 года.