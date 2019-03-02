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Дэвид Харбор и Милла Йовович сражаются за судьбу мира

2 марта
2019 год

Новости кино >>
2 марта 2019
В сети появился финальный трейлер фантастического боевика Нила Маршалла («Мир Дикого Запада») «Хеллбой», основанного на серии комиксов Майка Миньолы.


Легендарный герой из пекла возвращается! Близится час битвы Хеллбоя с Кровавой королевой, жаждущей отомстить всему человечеству за века в заточении. Оказавшись в эпицентре столкновения мира людей и монстров, Хеллбою придется пройти через ад, чтобы предотвратить надвигающийся апокалипсис.

Дистрибьюторская компания картины также поделилась официальными постерами, на которых изображен «пылающий» главный герой.

Дэвид Харбор и Милла Йовович сражаются за судьбу мира

Главные роли в фильме сыграли Милла Йовович, Дэвид Харбор, Йен Макшейн, Саша Лейн, Пенелопа Митчелл, Томас Хэйден Черч, Дэниэл Дэ Ким, Софи Оконедо, Брайан Глисон, Алистер Петри, Кристина Клебе, Эшли Эднер, Берн Коллако, Марио де ла Роса, Дуглас Тэйт и другие.

В российском прокате новый «Хеллбой» появится 11 апреля 2019 года.
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Хеллбой: Возрождение кровавой королевы

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Дэвид Харбор и Милла Йовович сражаются за судьбу мира фотографии
Дэвид Харбор и Милла Йовович сражаются за судьбу мира фотографии
Дэвид Харбор и Милла Йовович сражаются за судьбу мира фотографии
Дэвид Харбор и Милла Йовович сражаются за судьбу мира фотографии
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