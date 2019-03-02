Не поделили: «Королевский корги» помешал «Гурвинеку»

Бельгийский мультфильм «Королевский корги»
, который должен выйти на экраны России 7 марта, не получил прокатное удостоверение от Министерства культуры РФ. Об этом сообщает ряд информационных изданий.
«Принято решение о возврате представленных документов на анимационный фильм "Королевский корги". Необходимо подать документы с новой планируемой датой начала показа фильма на территории Российской Федерации», —
цитирует RNS
письмо от ведомства за подписью главы департамента кинематографии Минкультуры Ольги Любимовой
, направленное кинопрокатной компании «Вольга» 28 февраля. Прокатчику предложено в качестве альтернативных дат старта релиза 21 марта или 4 апреля.
Как сообщает РБК
, поводом для переноса стал мультфильм «Гурвинек. Волшебная игра»
, снятый в копродукции Россией, Чехией и всё той же Бельгией. Лента является непосредственным конкурентом «Королевского корги», поскольку её премьера также запланирована на праздничную неделю, для которой характерно увеличение сборов. Согласно Русской службе BBC
, это позволило Минкульту принять решение не в пользу бельгийского мультфильма, поскольку в постановлении правительства №143 от 27 февраля 2016 года, регламентирующем правила выдачи и отзыва прокатных удостоверений, указано, что власти имеют право отказать в прокате иностранному фильму, если на те же даты запланирован выпуск аналогичного проекта российского производства.
Представители министерства культуры и кинопрокатной компании «Вольга» пока воздерживаются от комментариев. Однако, по данным РБК, о письме Минкультуры знает председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин
. По его словам, ассоциация и крупнейшие киносети «Синема Star», «Каро» и «Киномакс» уже направили в Минкульт своё заявление «о недопустимости раздвижек релизов»
, пообещав вообще отказаться от проката российского мультфильма. «Прокатчик своевременно направил в Минкультуры документы на получение прокатного удостоверения на указанную дату», —
утверждает Березин. Сотрудник одной из киносетей пояснил «Ведомостям»
, что из-за переноса дат проката картины кинотеатры могут потерять больше 100 миллионов рублей сборов.
Для «Вольги» это не первый скандал, связанный с отечественным прокатом. В прошлом году Минкультуры попыталось сместить дату релиза детского фильма «Приключения Паддингтона 2»
, который дистрибьютор планировал выпустить 18 января. В результате критики
от Ассоциации владельцев кинотеатров лента появилась на экранах 20 января. В мае «Вольге» пришло письмо от ведомства о том, что о дате премьеры мультфильма «Распрекрасный принц»
компании придётся договариваться с прокатчиком российской анимационной ленты «Садко»
. Обе ленты должны были выйти 24 мая.