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Не поделили: «Королевский корги» помешал «Гурвинеку»

2 марта
2019 год

Новости кино >>
2 марта 2019
Бельгийский мультфильм «Королевский корги», который должен выйти на экраны России 7 марта, не получил прокатное удостоверение от Министерства культуры РФ. Об этом сообщает ряд информационных изданий.

«Королевский корги»

«Принято решение о возврате представленных документов на анимационный фильм "Королевский корги". Необходимо подать документы с новой планируемой датой начала показа фильма на территории Российской Федерации», — цитирует RNS письмо от ведомства за подписью главы департамента кинематографии Минкультуры Ольги Любимовой, направленное кинопрокатной компании «Вольга» 28 февраля. Прокатчику предложено в качестве альтернативных дат старта релиза 21 марта или 4 апреля.

Как сообщает РБК, поводом для переноса стал мультфильм «Гурвинек. Волшебная игра», снятый в копродукции Россией, Чехией и всё той же Бельгией. Лента является непосредственным конкурентом «Королевского корги», поскольку её премьера также запланирована на праздничную неделю, для которой характерно увеличение сборов. Согласно Русской службе BBC, это позволило Минкульту принять решение не в пользу бельгийского мультфильма, поскольку в постановлении правительства №143 от 27 февраля 2016 года, регламентирующем правила выдачи и отзыва прокатных удостоверений, указано, что власти имеют право отказать в прокате иностранному фильму, если на те же даты запланирован выпуск аналогичного проекта российского производства.

«Гурвинек. Волшебная игра»

Представители министерства культуры и кинопрокатной компании «Вольга» пока воздерживаются от комментариев. Однако, по данным РБК, о письме Минкультуры знает председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин. По его словам, ассоциация и крупнейшие киносети «Синема Star», «Каро» и «Киномакс» уже направили в Минкульт своё заявление «о недопустимости раздвижек релизов», пообещав вообще отказаться от проката российского мультфильма. «Прокатчик своевременно направил в Минкультуры документы на получение прокатного удостоверения на указанную дату», — утверждает Березин. Сотрудник одной из киносетей пояснил «Ведомостям», что из-за переноса дат проката картины кинотеатры могут потерять больше 100 миллионов рублей сборов.

Для «Вольги» это не первый скандал, связанный с отечественным прокатом. В прошлом году Минкультуры попыталось сместить дату релиза детского фильма «Приключения Паддингтона 2», который дистрибьютор планировал выпустить 18 января. В результате критики от Ассоциации владельцев кинотеатров лента появилась на экранах 20 января. В мае «Вольге» пришло письмо от ведомства о том, что о дате премьеры мультфильма «Распрекрасный принц» компании придётся договариваться с прокатчиком российской анимационной ленты «Садко». Обе ленты должны были выйти 24 мая.
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