Перезапуск сериала «Беверли-Хиллз, 90210» выйдет на канале Fox

Перезапуск популярного молодёжного телесериала 1990-2000 «Беверли-Хиллз, 90210»
выйдет на канале Fox, выпускавшем первоисточник, уверяет THR
.
В шестисерийном продолжении сериала появятся звёзды оригинала Дженни Гарт
, Тори Спеллинг
, Джейсон Пристли
, Иан Зиринг
, Брайан Остин Грин
и Габриель Картерис
. Им предстоит воплотить «карикатурные версии» самих себя. Актёры поведают о том, что может получиться, если звёздам прошлого придёт в голову нажиться на тренде перезапускать старые хиты.
Шоураннерами проекта выступают Майк Чесслер
и Крис Албергини
, работавшие над спин-оффом «90210: Новое поколение»
, вышедшем в 2008 году. Премьера ребута запланирована на ближайшее лето.
Сериал «Беверли-Хиллз, 90210» впервые вышел на канале Fox в октябре 1990 года. Он рассказывал о близнецах Уолшах, их окружении, подростковых и важных социальных проблемах того времени. Сериал выходил на протяжении 10 лет. Единственными актёрами, которые постоянно играли в проекте, были Дженни Гарт, Тори Спеллинг, Иан Зиринг и Брайан Остин Грин. После завершения «Беверли-Хиллз, 90210» появилось ещё несколько связанных с ним телепроектов – это «Мелроуз-Плейс»
, «Агентство моделей»
и уже упомянутое «90210: Новое поколение».