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Перезапуск сериала «Беверли-Хиллз, 90210» выйдет на канале Fox

2 марта
2019 год

Новости кино >>
2 марта 2019
Перезапуск популярного молодёжного телесериала 1990-2000 «Беверли-Хиллз, 90210» выйдет на канале Fox, выпускавшем первоисточник, уверяет THR.

В шестисерийном продолжении сериала появятся звёзды оригинала Дженни Гарт, Тори Спеллинг, Джейсон Пристли, Иан Зиринг, Брайан Остин Грин и Габриель Картерис. Им предстоит воплотить «карикатурные версии» самих себя. Актёры поведают о том, что может получиться, если звёздам прошлого придёт в голову нажиться на тренде перезапускать старые хиты.

Перезапуск сериала «Беверли-Хиллз, 90210» выйдет на канале Fox

Шоураннерами проекта выступают Майк Чесслер и Крис Албергини, работавшие над спин-оффом «90210: Новое поколение», вышедшем в 2008 году. Премьера ребута запланирована на ближайшее лето.

Сериал «Беверли-Хиллз, 90210» впервые вышел на канале Fox в октябре 1990 года. Он рассказывал о близнецах Уолшах, их окружении, подростковых и важных социальных проблемах того времени. Сериал выходил на протяжении 10 лет. Единственными актёрами, которые постоянно играли в проекте, были Дженни Гарт, Тори Спеллинг, Иан Зиринг и Брайан Остин Грин. После завершения «Беверли-Хиллз, 90210» появилось ещё несколько связанных с ним телепроектов – это «Мелроуз-Плейс», «Агентство моделей» и уже упомянутое «90210: Новое поколение».
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