«Падение ордена» с Марком Хэмиллом стартует в России 26 марта

Второй сезон историко-приключенческого сериала «Падение ордена
» покажут в России с 26 марта в онлайн-кинотеатре ViP Play, сообщает пресс-служба группы компаний Viasat.
Во втором сезоне к актерскому составу присоединился Марк Хэмилл
– легендарный Люк Скайуокер из «Звездных войн». Он исполнил роль закаленного в боях рыцаря, ветерана крестовых походов Талуса, которому поручено подготовить новое поколение крестоносцев.
По сюжету молодой магистр ордена сэр Лэндри в попытке очистить репутацию и спасти тамплиеров отправляется на поиски утраченной католической реликвии - Святого Грааля. История разворачивается на фоне жестких интриг короля Франции Филиппа IV и папы римского Бонифация VIII. Сам Лэндри находится между двух огней: в немилости церковного начальства и в опасности из-за связи с женой короля Жанной Наваррской. Пока рыцари в поисках Грааля участвуют в масштабных битвах и спасении безвинных людей, король узнает о неверности жены и вынашивает план мести.
Команда создателей проекта, в которую входит номинант на премию «Оскар» Джереми Реннер
, дополнилась новым исполнительным продюсером. Им стал сценарист и продюсер сериалов «Тайны Смолвилля
», «Флэш
» и «Черные паруса
» Аарон Хелбинг
.
Зрителей ждет встреча со знакомыми актерами, которые мастерски исполнили исторических персонажей в первом сезоне – Томом Калленом
в роли сэра Лэндри, Эдом Стоппардом
в роли короля Филиппа IV, Джимом Картером
в роли Папы Римского Бонифация VIII и Оливией Росс в роли супруги короля Жанны.