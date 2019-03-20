Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Падение ордена» с Марком Хэмиллом стартует в России 26 марта

20 марта
2019 год

Новости кино >>
20 марта 2019
Второй сезон историко-приключенческого сериала «Падение ордена» покажут в России с 26 марта в онлайн-кинотеатре ViP Play, сообщает пресс-служба группы компаний Viasat.

«Падение ордена» с Марком Хэмиллом стартует в России 26 марта

Во втором сезоне к актерскому составу присоединился Марк Хэмилл – легендарный Люк Скайуокер из «Звездных войн». Он исполнил роль закаленного в боях рыцаря, ветерана крестовых походов Талуса, которому поручено подготовить новое поколение крестоносцев.

По сюжету молодой магистр ордена сэр Лэндри в попытке очистить репутацию и спасти тамплиеров отправляется на поиски утраченной католической реликвии - Святого Грааля. История разворачивается на фоне жестких интриг короля Франции Филиппа IV и папы римского Бонифация VIII. Сам Лэндри находится между двух огней: в немилости церковного начальства и в опасности из-за связи с женой короля Жанной Наваррской. Пока рыцари в поисках Грааля участвуют в масштабных битвах и спасении безвинных людей, король узнает о неверности жены и вынашивает план мести.

Команда создателей проекта, в которую входит номинант на премию «Оскар» Джереми Реннер, дополнилась новым исполнительным продюсером. Им стал сценарист и продюсер сериалов «Тайны Смолвилля», «Флэш» и «Черные паруса» Аарон Хелбинг.

Зрителей ждет встреча со знакомыми актерами, которые мастерски исполнили исторических персонажей в первом сезоне – Томом Калленом в роли сэра Лэндри, Эдом Стоппардом в роли короля Филиппа IV, Джимом Картером в роли Папы Римского Бонифация VIII и Оливией Росс в роли супруги короля Жанны.
версия для печати
Ссылки по теме
«Не могли бы вы уже поскорее сдохнуть?»: Марк Хэмилл о радостях общения в соцсетях
Поиск по меткам
Зарубежные сериалы
персоны
Том КалленДжим КартерДжереми РеннерЭд СтоппардМарк Хэмилл
фильмы
Падение орденаТайны СмолвиляФлэшЧёрные паруса

фотографии >>
«Падение ордена» с Марком Хэмиллом стартует в России 26 марта фотографии
«Падение ордена» с Марком Хэмиллом стартует в России 26 марта фотографии
«Падение ордена» с Марком Хэмиллом стартует в России 26 марта фотографии
«Падение ордена» с Марком Хэмиллом стартует в России 26 марта фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Марлен Хуциев
19 марта ушёл из жизни режиссёр Марлен Хуциев.
Рива Левите
19 марта скончалась режиссёр, педагог Рива Левите.
Юрий Шиллер
17 марта ушёл из жизни режиссёр Юрий Шиллер.
Юлия Началова
16 марта скончалась певица Юлия Началова.

День рождения >>

Алексей Алексеев (II)
Данко
Анатолий Дяченко
Анатолий Журавлёв
Иван Лапин
Алиса Миронова
Нина Попова
Екатерина Стриженова
Сергей Федюшкин
Якуб Гершал
Йозеф Кронер
Бьянка Лоусон
Джейн Марч
Дэвид Тьюлис
Холли Хантер
Уильям Хёрт
все родившиеся 20 марта >>

Афиша кино >>

Плейбой под прикрытием
боевик, комедия, криминальный фильм, экранизация
Франция, 2018
Другой
фильм ужасов
Ирландия, 2018
Балканский рубеж
военный фильм, драма
Россия, Сербия, 2019
В объятиях лжи
драма, триллер
Ирландия, США, 2018
Вертолёты
Россия, 2018
Волшебный парк Джун
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Испания, США, 2019
Закатать в асфальт
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, триллер
Канада, 2019
Королевский корги
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Бельгия, 2019
Стёртая личность
биография, драма, экранизация
США, 2018
Трезвый водитель
комедия, приключения
Россия, 2019
Первая республика
драма, исторический фильм
Россия, 2018
Русское краткое. Выпуск 3
драма, комедия, музыкальный фильм
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен