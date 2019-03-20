Объявлены первые фильмы внеконкурсных программ ММКФ

Организаторы 41-го Московского международного кинофестиваля объявили названия первых фильмов, включенных во внеконкурсные программы смотра.
По словам программного директора ММКФ Кирилла Разлогова
, структура внеконкурсных программ останется прежней – это «8 ½» Петра Шепотинника
, «Эйфория наваждений» Андрея Плахова
, «Время женщин» Анжелики Артюх, «Русский след».
«В этом году у нас также будет программа «Третий возраст», которая рассказывает о проблемах людей старших возрастов. Большая часть фильмов в ней – из стран Востока, в частности, из Японии, где люди живут до 90 с лишним лет. Программа эта важна, потому что кинематографисты любят снимать про своих старых звезд, давать им работу, а также потому что эта тема становится все более обсуждаемой во всем мире
», – отметил Разлогов.
Еще одна программа будет посвящена Одесской киностудии. В ее рамках будут показаны фильмы «Жизнь за жизнь
» 1916 года, «Место встречи изменить нельзя
» Станислава Говорухина
, «Весна на Заречной улице
» Марлена Хуциева
и Феликса Миронера
, «Военно-полевой роман
» Петра Тодоровского
.
В отдельной ретроспективе, посвященной 100-летию ВГИКа, будут представлены фильмы операторской школы этого главного киновуза не только страны, но и мира. В этой программе, в частности, можно будет увидеть работы Вадима Юсова
, Павла Лебешева
, Георгия Рерберга
, Алексея Родионова
.
«Кроме того, мы сделали ретроспективу замечательного французского режиссера Мишеля Девиля, который, возможно, менее известен в нашей стране, чем Годар и Рене, но, на мой взгляд, он очень сильно повлиял на французское кино. Он умеет рассказывать лирические истории и делать абсолютно экспериментальные картины, совершенно уникальные. Всего в ретроспективу войдет 13 картин, в том числе его замечательный фильм «Досье на 51-го
», – рассказал Петр Шепотинник.
Не менее актуальной он назвал программу «Свинцовые времена итальянского кино», где будет продемонстрировано политическое кино Италии – работы Франческо Рози
, Дамиано Дамиани
, Элио Петри
.
Еще две программы показов будут посвящены венгерскому кино разных лет и современному турецкому кинематографу. Последняя программа проводится в рамках Года культуры России и Турции. В ней, в частности, будут показаны ленты «Дикая груша
» Нури Бильге Джейлана
и «Зерно
» Семиха Капланоглу, представляющие современный турецкий кинематограф.
Ретроспективу венгерского кинематографа откроет режиссер Иштван Сабо
, давний друг и участник Московского кинофестиваля. На открытии будет показана его ленты «Пора мечтаний
».
«К нам обратился Венгерский государственный архив, который ведет очень активную работу по реставрации картин. Так, впервые в России будет показана картина Михая Кертеса, известного как американский режиссер Майкл Кертис, постановщик знаменитой «Касабланки». Это лента 1914 года, которая была найдена недавно, это редкость для киноманов
», – отметила куратор программы Евгения Тирдатова.
В программе Стаса Тыркина «Фильмы, которых здесь не было» будут показаны участник Берлинале этого года «Золотая перчатка
» Фатиха Акина
, французская картина «Аут
», которая была в конкурсе варшавского фестиваля «Свободный дух», фильм «Жемчужина
», участвовавший в программе Venice days, «Перелетные птицы
», в прошлом году открывавшие «Двухнедельник режиссеров» Каннского кинофестиваля, а также «неожиданный белорусский мамблкор» «Сашин ад
» и, возможно, «экспериментальная российская короткометражка с участием всех звезд».
В секции Петра Шепотинника «8 ½» также продемонстрируют фильмы из программ Берлинале, Роттердама и Венецианского кинофестиваля. Это датская лента «Королева червей
», «Нон-фикшн
» Оливье Ассайаса
, «Петерлоо
» Майка Ли
.
Кроме того, в этом году на ММКФ будет отдельная секция «первых серий», в которой будут представлены эпизоды новых российских и зарубежных сериалов. Подробнее об этих программах расскажут на пресс-конференции 2 апреля.
Неизменным зрительским интересом на Московском международном кинофестивале пользуется документальная программа – как конкурсная, так и «Свободная мысль», курируемая Григорием Либергалом.
С этого года фильмы документального конкурса ММКФ могут претендовать на премию «Оскар», то есть смотр вошел в список фестивалей, благодаря которому документалисты могут получить шанс на номинацию. По словам Либергала, эта возможность существенно сказалась на конкурсной и внеконкурсной программе, для которых было прислано рекордное количество заявок, причем сильных неигровых картин. О конкурсе также будет рассказано на официальной пресс-конференции, однако уже сейчас известно, что вне конкурса на ММКФ покажут «Встречу с Горбачевым
» Вернера Херцога
и Андре Сингера, обладателя главного приза «Сандэнса» македонскую ленту «Земля меда
». Впервые в России будет представлена лента «Разум» классика индийского дока Ананда Патвардхана
. Отдельным событием программы станет показ «Годовщины Революции
» – считавшийся утерянным первый фильм Дзиги Вертова
, который практически по кусочкам собрал историк кино Николай Изволов
.