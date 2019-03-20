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Объявлены первые фильмы внеконкурсных программ ММКФ

20 марта
2019 год

Новости кино >>
20 марта 2019
Организаторы 41-го Московского международного кинофестиваля объявили названия первых фильмов, включенных во внеконкурсные программы смотра.

Объявлены первые фильмы внеконкурсных программ ММКФ

По словам программного директора ММКФ Кирилла Разлогова, структура внеконкурсных программ останется прежней – это «8 ½» Петра Шепотинника, «Эйфория наваждений» Андрея Плахова, «Время женщин» Анжелики Артюх, «Русский след».

«В этом году у нас также будет программа «Третий возраст», которая рассказывает о проблемах людей старших возрастов. Большая часть фильмов в ней – из стран Востока, в частности, из Японии, где люди живут до 90 с лишним лет. Программа эта важна, потому что кинематографисты любят снимать про своих старых звезд, давать им работу, а также потому что эта тема становится все более обсуждаемой во всем мире», – отметил Разлогов.

Еще одна программа будет посвящена Одесской киностудии. В ее рамках будут показаны фильмы «Жизнь за жизнь» 1916 года, «Место встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина, «Весна на Заречной улице» Марлена Хуциева и Феликса Миронера, «Военно-полевой роман» Петра Тодоровского.

В отдельной ретроспективе, посвященной 100-летию ВГИКа, будут представлены фильмы операторской школы этого главного киновуза не только страны, но и мира. В этой программе, в частности, можно будет увидеть работы Вадима Юсова, Павла Лебешева, Георгия Рерберга, Алексея Родионова.

«Кроме того, мы сделали ретроспективу замечательного французского режиссера Мишеля Девиля, который, возможно, менее известен в нашей стране, чем Годар и Рене, но, на мой взгляд, он очень сильно повлиял на французское кино. Он умеет рассказывать лирические истории и делать абсолютно экспериментальные картины, совершенно уникальные. Всего в ретроспективу войдет 13 картин, в том числе его замечательный фильм «Досье на 51-го», – рассказал Петр Шепотинник.

Не менее актуальной он назвал программу «Свинцовые времена итальянского кино», где будет продемонстрировано политическое кино Италии – работы Франческо Рози, Дамиано Дамиани, Элио Петри.

Еще две программы показов будут посвящены венгерскому кино разных лет и современному турецкому кинематографу. Последняя программа проводится в рамках Года культуры России и Турции. В ней, в частности, будут показаны ленты «Дикая груша» Нури Бильге Джейлана и «Зерно» Семиха Капланоглу, представляющие современный турецкий кинематограф.

Ретроспективу венгерского кинематографа откроет режиссер Иштван Сабо, давний друг и участник Московского кинофестиваля. На открытии будет показана его ленты «Пора мечтаний».

«К нам обратился Венгерский государственный архив, который ведет очень активную работу по реставрации картин. Так, впервые в России будет показана картина Михая Кертеса, известного как американский режиссер Майкл Кертис, постановщик знаменитой «Касабланки». Это лента 1914 года, которая была найдена недавно, это редкость для киноманов», – отметила куратор программы Евгения Тирдатова.

В программе Стаса Тыркина «Фильмы, которых здесь не было» будут показаны участник Берлинале этого года «Золотая перчатка» Фатиха Акина, французская картина «Аут», которая была в конкурсе варшавского фестиваля «Свободный дух», фильм «Жемчужина», участвовавший в программе Venice days, «Перелетные птицы», в прошлом году открывавшие «Двухнедельник режиссеров» Каннского кинофестиваля, а также «неожиданный белорусский мамблкор» «Сашин ад» и, возможно, «экспериментальная российская короткометражка с участием всех звезд».

В секции Петра Шепотинника «8 ½» также продемонстрируют фильмы из программ Берлинале, Роттердама и Венецианского кинофестиваля. Это датская лента «Королева червей», «Нон-фикшн» Оливье Ассайаса, «Петерлоо» Майка Ли.

Кроме того, в этом году на ММКФ будет отдельная секция «первых серий», в которой будут представлены эпизоды новых российских и зарубежных сериалов. Подробнее об этих программах расскажут на пресс-конференции 2 апреля.

Неизменным зрительским интересом на Московском международном кинофестивале пользуется документальная программа – как конкурсная, так и «Свободная мысль», курируемая Григорием Либергалом.

С этого года фильмы документального конкурса ММКФ могут претендовать на премию «Оскар», то есть смотр вошел в список фестивалей, благодаря которому документалисты могут получить шанс на номинацию. По словам Либергала, эта возможность существенно сказалась на конкурсной и внеконкурсной программе, для которых было прислано рекордное количество заявок, причем сильных неигровых картин. О конкурсе также будет рассказано на официальной пресс-конференции, однако уже сейчас известно, что вне конкурса на ММКФ покажут «Встречу с Горбачевым» Вернера Херцога и Андре Сингера, обладателя главного приза «Сандэнса» македонскую ленту «Земля меда». Впервые в России будет представлена лента «Разум» классика индийского дока Ананда Патвардхана. Отдельным событием программы станет показ «Годовщины Революции» – считавшийся утерянным первый фильм Дзиги Вертова, который практически по кусочкам собрал историк кино Николай Изволов.
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