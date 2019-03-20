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Стали известны номинанты на операторскую премию «Белый квадрат»

20 марта
2019 год

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20 марта 2019
Стали известны номинанты на главную российскую премию операторского искусства «Белый квадрат». Это Игорь Гринякин за фильм «Движение вверх», Юрий Клименко за ленту «Ван Гоги», Алишер Хамидходжаев за «Войну Анны» и Владислав Опельянц сразу за две работы – «Лето» и «Селфи».

Стали известны номинанты на операторскую премию «Белый квадрат»
фото: Пресс-служба премии

Лучшего оператора назовет жюри под руководством Владимира Климова. В состав жюри также вошли операторы Владимир Башта и Шандор Беркеши, режиссер Алексей Мизгирев, художник-постановщик Павел Новиков, театральный художник Мария Трегубова и кинокритик Стас Тыркин.

«В этом году в пятнадцатый раз мы встречаемся на вручении премии «Белый квадрат», символизирующей жизнь операторского искусства в нашей стране! А Гильдии Кинооператоров СК России исполняется 30 лет. За последние полгода Гильдия расширила свои границы – после перевыборов в европейской ассоциации ИМАГО несколько наших операторов вошли в международные комитеты. Сегодня в Гильдии появляется и активно работает молодёжь. Начался новый виток, новый цикл жизни, нас ждут перемены», – отметил президент премии «Белый квадрат» Илья Дёмин.

Церемония вручения награды состоится 19 апреля в Московском государственном академическом театре «Русская песня».

Премия «Белый квадрат» основана Гильдией кинооператоров Союза кинематографистов России в 2004 году при участии Министерства культуры Российской Федерации, Союза кинематографистов России, Российского Фонда Культуры и «Кинокомпании Альянс», при поддержке Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Продюсеры премии – Анна Михалкова и Максим Королев.
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