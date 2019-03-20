Стали известны номинанты на операторскую премию «Белый квадрат»

«В этом году в пятнадцатый раз мы встречаемся на вручении премии «Белый квадрат», символизирующей жизнь операторского искусства в нашей стране! А Гильдии Кинооператоров СК России исполняется 30 лет. За последние полгода Гильдия расширила свои границы – после перевыборов в европейской ассоциации ИМАГО несколько наших операторов вошли в международные комитеты. Сегодня в Гильдии появляется и активно работает молодёжь. Начался новый виток, новый цикл жизни, нас ждут перемены», – отметил президент премии «Белый квадрат» Илья Дёмин.
Церемония вручения награды состоится 19 апреля в Московском государственном академическом театре «Русская песня».
Премия «Белый квадрат» основана Гильдией кинооператоров Союза кинематографистов России в 2004 году при участии Министерства культуры Российской Федерации, Союза кинематографистов России, Российского Фонда Культуры и «Кинокомпании Альянс», при поддержке Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Продюсеры премии – Анна Михалкова и Максим Королев.