Роберт Паттинсон поработает с Кристофером Ноланом

Роберт Паттинсон
сыграет в новом фильме Кристофера Нолана
, сообщает Variety
.
Все подробности проекта режиссера «Интерстеллара
» и «Дюнкерка
» держатся в строжайшем секрете. Источники лишь отмечают, что это будет масштабный экшн в формате IMAX, любителем которого является Кристофер Нолан.
Помимо Паттинсона в актерском составе также молодая французская актриса Элизабет Дебики
(«Вдовы
») и исполнитель главной роли в «Черном клановце
» Джон Дэвид Вашингтон
.
Производство ленты начнется в этом году, а в прокат картина выйдет 17 июля 2020-го.