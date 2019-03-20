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Роберт Паттинсон поработает с Кристофером Ноланом

20 марта
2019 год

Новости кино >>
20 марта 2019
Роберт Паттинсон сыграет в новом фильме Кристофера Нолана, сообщает Variety.

Роберт Паттинсон поработает с Кристофером Ноланом

Все подробности проекта режиссера «Интерстеллара» и «Дюнкерка» держатся в строжайшем секрете. Источники лишь отмечают, что это будет масштабный экшн в формате IMAX, любителем которого является Кристофер Нолан.

Помимо Паттинсона в актерском составе также молодая французская актриса Элизабет ДебикиВдовы») и исполнитель главной роли в «Черном клановце» Джон Дэвид Вашингтон.

Производство ленты начнется в этом году, а в прокат картина выйдет 17 июля 2020-го.
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