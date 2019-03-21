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Режиссер «Т-34» снимет фильм о чемпионате мира по шахматам 1978 года

21 марта
2019 год

Новости кино >>
21 марта 2019
Студия «ТРИТЭ Никиты Михалкова» снимет фильм об одном из самых драматичных матчей на звание чемпиона мира по шахматам 1978 года, когда Анатолию Карпову противостоял Виктор Корчной, за два года до этого бежавший из СССР и попросивший политического убежища в Голландии. Соответствующий проект представлен на питчинге компаний-лидеров Фонда кино.

Режиссер «Т-34» снимет фильм о чемпионате мира по шахматам 1978 года
фото: Алексей Сидоров на премьере "Т-34"

Режиссером картины выступит Алексей Сидоров, чей недавней картиной была лента «Т-34», получившая в российском прокате почти 2,3 млрд рублей. Оператором будет работать Михаил Милашин, с которым Сидоров и снимал «Т-34».

В фильме будет показано много локаций – от Москвы 1970-го, Монреаля, Амстердама до Багио, где в 1978-м и проходил матч. Актерский состав пока не определен, но Сидоров уверен, что главные роли должны исполнить «харизматичные люди». Помимо спорта, который Сидоров обещает снять «зрительски привлекательно», в фильме также будет любовная линия, причем на женскую роль планируют пригласить зарубежную актрису (Ева Грин или Милла Йовович).

В числе референсов создатели ленты называют «Жертвуя пешкой», «Престиж», «Схватку» и «Игры разума». Производственный бюджет фильма составит 550 млн рублей, еще 125 млн будет потрачено на продвижение ленты. У Фонда кино компания запрашивает 350 млн рублей на два года.
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