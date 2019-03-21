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Продолжение «Последнего богатыря» выйдет в прокат в конце 2020 года

21 марта
2019 год

Новости кино >>
21 марта 2019
Продолжение сказки «Последний богатырь» выйдет в российский прокат в конце 2020 года, сообщил во время питчинга кинокомпаний-лидеров Фонда кино один из продюсеров проекта Эдуард Илоян.

Продолжение «Последнего богатыря» выйдет в прокат в конце 2020 года

«В июне мы начнем съемки картины, они продлятся до конца 2019-го, затем почти год будет на пост-продакшн. Релиз запланирован на конец 2020 года», – сказал Илоян.

Во второй части «Последнего богатыря» Иван (Виктор Хориняк) поймет, что сказочный мир не для него. Также в фильме появится новый герой – «безбашенный и злой разбойник Колобок», который, как и герой первой части Водяной, будет полностью сделан за счет компьютерной графики.

Производственный бюджет ленты составит 650 млн рублей, что, по словам Илояна, «на 57% больше, чем был у первой части». У Фонда кино запрашивается 200 млн.

Фильм «Последний богатырь» вышел в российский прокат в октябре 2017-го и стал самым кассовым отечественным фильмом года. На данный момент сборы составляют 1,7 млрд рублей.
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