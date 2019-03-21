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Данила Козловский расскажет о ликвидации последствий Чернобыльской аварии

21 марта
2019 год

Новости кино >>
21 марта 2019
Компания «Нон-стоп продакшн» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова начала работу над лентой «Опасная вода», которая расскажет об аварии на Чернобыльской АЭС. Режиссером картины выступит Данила Козловский. Проект был представлен на питчинге компаний-лидеров Фонда кино.

Данила Козловский расскажет о ликвидации последствий Чернобыльской аварии

Главным героем истории будет пожарный Алексей, мелкий спекулянт и повеса, совершенно не похожий на героя. Ради награды, которая позволит Алексею решить свои любовные проблемы, он отправляется на ликвидацию последствий аварии – из-за приближения плавящейся активной зоны вода в резервуаре под реактором с каждым часом нагревается все сильнее. Вместе с ним в эту опасную операцию отправляются инженер Валерий и военный водолаз Борис.

Картина основана на реальной истории группы добровольцев-ликвидаторов под руководством Бориса Баранова. Сейчас идет подготовительный период. Съемки предположительно пройдут на Курской АЭС, для съемки внутренних затопленных помещений будут построены декорации. Работа над лентой будет происходить в тесном диалоге с «Росэнергоатомом».

Для Козловского «Опасная вода» станет вторым режиссерским проектом. Популярный актер дебютировал в режиссуре в прошлом году с картиной «Тренер», где сам же и сыграл главную роль. В прокате фильм собрал более 800 млн рублей.
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