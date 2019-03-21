Леонардо Дикаприо и Брэд Питт «исполняют опасные штуки» у Тарантино

В сети появился первый трейлер девятого фильма Квентина Тарантино
, комедии «Однажды в Голливуде»
.
Главный герой картины — телевизионный актёр Рик Далтон, который после одного удачного сериала занимается поисками возможности пробиться в кинобизнес. Параллельно с ним тем же занимается его помощник и дублёр Клифф Бут. Ребятам не везёт до тех пор, пока не обнаруживается, что соседкой Рика является знаменитая актриса Шэрон Тейт
– жена режиссёра Романа Полански
, ставшая впоследствии жертвой банды Чарльза Мэнсона.
Главные роли в ленте сыграли Люк Перри
, Марго Робби
(Тейт), Леонардо ДиКаприо
(Далтон), Брэд Питт
(Бут), Дакота Фэннинг
, Аль Пачино
, Тимоти Олифэнт
, Маргарет Куэлли
, Тим Рот
, Курт Расселл
, Джеймс Марсден
и другие. В трейлере также появился Майк Мо
в образе Брюса Ли
.
В российский прокат «Однажды в Голливуде»
выйдет 8 августа 2019 года.