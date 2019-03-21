Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Леонардо Дикаприо и Брэд Питт «исполняют опасные штуки» у Тарантино

21 марта
2019 год

Новости кино >>
21 марта 2019
В сети появился первый трейлер девятого фильма Квентина Тарантино, комедии «Однажды в Голливуде».


Главный герой картины — телевизионный актёр Рик Далтон, который после одного удачного сериала занимается поисками возможности пробиться в кинобизнес. Параллельно с ним тем же занимается его помощник и дублёр Клифф Бут. Ребятам не везёт до тех пор, пока не обнаруживается, что соседкой Рика является знаменитая актриса Шэрон Тейт – жена режиссёра Романа Полански, ставшая впоследствии жертвой банды Чарльза Мэнсона.

Леонардо Дикаприо и Брэд Питт «исполняют опасные штуки» у Тарантино

Главные роли в ленте сыграли Люк Перри, Марго Робби (Тейт), Леонардо ДиКаприо (Далтон), Брэд Питт (Бут), Дакота Фэннинг, Аль Пачино, Тимоти Олифэнт, Маргарет Куэлли, Тим Рот, Курт Расселл, Джеймс Марсден и другие. В трейлере также появился Майк Мо в образе Брюса Ли.

В российский прокат «Однажды в Голливуде» выйдет 8 августа 2019 года.
версия для печати
Ссылки по теме
Брюс Дёрн заменит Бёрта Рейнольдса в фильме Тарантино «Однажды в Голливуде»
Премьера «Однажды в Голливуде» перенесена на 26 июля 2019 года
Рафал Заверуха сыграет Романа Полански в картине «Однажды в Голливуде»
Лина Данэм присоединилась к касту «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино
Поиск по меткам
Американское киноКомедияТрейлертриллер
персоны
Леонардо ДиКаприоДжеймс МарсденМайк МоТимоти ОлифэнтАль ПачиноЛюк ПерриБрэд ПиттКурт РасселлМарго РоббиКвентин ТарантиноДакота Фэннинг
фильмы
Однажды в Голливуде

фотографии >>
Леонардо Дикаприо и Брэд Питт «исполняют опасные штуки» у Тарантино фотографии
Леонардо Дикаприо и Брэд Питт «исполняют опасные штуки» у Тарантино фотографии
Леонардо Дикаприо и Брэд Питт «исполняют опасные штуки» у Тарантино фотографии
Леонардо Дикаприо и Брэд Питт «исполняют опасные штуки» у Тарантино фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Анатолий Адоскин
20 марта ушёл из жизни актёр Анатолий Адоскин.
Марлен Хуциев
19 марта ушёл из жизни режиссёр Марлен Хуциев.
Рива Левите
19 марта скончалась режиссёр, педагог Рива Левите.
Юрий Шиллер
17 марта ушёл из жизни режиссёр Юрий Шиллер.
Юлия Началова
16 марта скончалась певица Юлия Началова.

День рождения >>

Ольга Битюкова
Александр Вертинский
Вера Воронкова
Игорь Головин
Марина Денисова
Георг Отс
Саёра Сафари
Елена Шамова
Антон Шпиньков
Пётр Адамчик
Мари-Кристина Барро
Тимоти Далтон
Гэри Олдман
Пьер Ренуар
Густав Фрёлих
Кокс Хаббема
все родившиеся 21 марта >>

Афиша кино >>

Плейбой под прикрытием
боевик, комедия, криминальный фильм, экранизация
Франция, 2018
Балканский рубеж
военный фильм, драма
Россия, Сербия, 2019
Другой
фильм ужасов
Ирландия, 2018
В объятиях лжи
драма, триллер
Ирландия, США, 2018
Вертолёты
Россия, 2018
Волшебный парк Джун
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Испания, США, 2019
Закатать в асфальт
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, триллер
Канада, 2019
Королевский корги
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Бельгия, 2019
Стёртая личность
биография, драма, экранизация
США, 2018
Трезвый водитель
комедия, приключения
Россия, 2019
Первая республика
драма, исторический фильм
Россия, 2018
Русское краткое. Выпуск 3
драма, комедия, музыкальный фильм
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен