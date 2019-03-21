Команда «Времени первых» снимет фильм о подвиге летчика Девятаева

Продюсер Тимур Бекмамбетов
и режиссер Дмитрий Киселев
снимут картину о подвиге советского военного летчика Михаила Девятаева. Соответствующий проект был представлен на питчинге компаний-лидеров Фонда кино.
В феврале 1945 года группа советских военнопленных бежала из плена на угнанном немецком бомбардировщике. Его пилотировал Девятаев, который также передал советской армии разработки по программе «Фау-2», что в свою очередь существенно повлияло на ход войны. В сентябре Девятаев встретился с Сергеем Королевым, который был назначен руководителем советской программы по освоению немецкой ракетной техники. За помощь в создании первой советской ракеты Р-1 – копии «Фау-2» – Королев в 1957 году представил Девятаева к званию Героя.
Картина будет снята по книге воспоминаний самого Михаила Девятаева «Побег из ада». Релиз запланирован уже на февраль 2020 года – к юбилейной дате. Тимур Бекмамбетов считает, что опытная съемочная команда, сработавшаяся на «Времени первых
», успеет сделать фильм. Однако если этого не произойдет, дата проката сдвинется.