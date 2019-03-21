Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Команда «Времени первых» снимет фильм о подвиге летчика Девятаева

21 марта
2019 год

Новости кино >>
21 марта 2019
Продюсер Тимур Бекмамбетов и режиссер Дмитрий Киселев снимут картину о подвиге советского военного летчика Михаила Девятаева. Соответствующий проект был представлен на питчинге компаний-лидеров Фонда кино.

Команда «Времени первых» снимет фильм о подвиге летчика Девятаева

В феврале 1945 года группа советских военнопленных бежала из плена на угнанном немецком бомбардировщике. Его пилотировал Девятаев, который также передал советской армии разработки по программе «Фау-2», что в свою очередь существенно повлияло на ход войны. В сентябре Девятаев встретился с Сергеем Королевым, который был назначен руководителем советской программы по освоению немецкой ракетной техники. За помощь в создании первой советской ракеты Р-1 – копии «Фау-2» – Королев в 1957 году представил Девятаева к званию Героя.

Картина будет снята по книге воспоминаний самого Михаила Девятаева «Побег из ада». Релиз запланирован уже на февраль 2020 года – к юбилейной дате. Тимур Бекмамбетов считает, что опытная съемочная команда, сработавшаяся на «Времени первых», успеет сделать фильм. Однако если этого не произойдет, дата проката сдвинется.
версия для печати
Поиск по меткам
питчингРоссийские фильмы
персоны
Тимур БекмамбетовДмитрий Киселёв
фильмы
Время первых

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Анатолий Адоскин
20 марта ушёл из жизни актёр Анатолий Адоскин.
Марлен Хуциев
19 марта ушёл из жизни режиссёр Марлен Хуциев.
Рива Левите
19 марта скончалась режиссёр, педагог Рива Левите.
Юрий Шиллер
17 марта ушёл из жизни режиссёр Юрий Шиллер.
Юлия Началова
16 марта скончалась певица Юлия Началова.

День рождения >>

Ольга Битюкова
Александр Вертинский
Вера Воронкова
Игорь Головин
Марина Денисова
Георг Отс
Саёра Сафари
Елена Шамова
Антон Шпиньков
Пётр Адамчик
Мари-Кристина Барро
Тимоти Далтон
Гэри Олдман
Пьер Ренуар
Густав Фрёлих
Кокс Хаббема
все родившиеся 21 марта >>

Афиша кино >>

Плейбой под прикрытием
боевик, комедия, криминальный фильм, экранизация
Франция, 2018
Балканский рубеж
военный фильм, драма
Россия, Сербия, 2019
Другой
фильм ужасов
Ирландия, 2018
В объятиях лжи
драма, триллер
Ирландия, США, 2018
Вертолёты
Россия, 2018
Волшебный парк Джун
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Испания, США, 2019
Закатать в асфальт
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, триллер
Канада, 2019
Королевский корги
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Бельгия, 2019
Стёртая личность
биография, драма, экранизация
США, 2018
Трезвый водитель
комедия, приключения
Россия, 2019
Первая республика
драма, исторический фильм
Россия, 2018
Русское краткое. Выпуск 3
драма, комедия, музыкальный фильм
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен