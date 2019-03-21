Минобороны поддержит фильм Алексея Учителя «Пальмира»

Студия «Рок» Алексея Учителя начала подготовку к производству картины «Пальмира» о военном конфликте в Сирии. Соответствующий проект представил на питчинге компаний-лидеров Фонда кино сам Учитель.
фото: Алексей Учитель на премьере фильма "Матильда" в Берлине/Kino.kartina.tv
Он подчеркнул, что «Пальмира» не будет проектом конъюнктурным, однако станет «мощным фильмом о современной российской армии». Такого, по словам Учителя, в России пока так и не сняли.
Лента получит всестороннюю поддержку Министерства обороны РФ. Как рассказал на питчинге представитель ведомства, Минобороны предоставит боеприпасы, личный состав, необходимую технику, а также обеспечит съемочную группу транспортом и охраной. Съемки планируется провести как в самой Сирии, так и в Астраханской области и в Крыму. Начать их должны осенью 2019 года.
Прокат ленты запланирован на 2021 год.