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Минобороны поддержит фильм Алексея Учителя «Пальмира»

21 марта
2019 год

Новости кино >>
21 марта 2019
Студия «Рок» Алексея Учителя начала подготовку к производству картины «Пальмира» о военном конфликте в Сирии. Соответствующий проект представил на питчинге компаний-лидеров Фонда кино сам Учитель.

Минобороны поддержит фильм Алексея Учителя «Пальмира»
фото: Алексей Учитель на премьере фильма "Матильда" в Берлине/Kino.kartina.tv

Он подчеркнул, что «Пальмира» не будет проектом конъюнктурным, однако станет «мощным фильмом о современной российской армии». Такого, по словам Учителя, в России пока так и не сняли.

Лента получит всестороннюю поддержку Министерства обороны РФ. Как рассказал на питчинге представитель ведомства, Минобороны предоставит боеприпасы, личный состав, необходимую технику, а также обеспечит съемочную группу транспортом и охраной. Съемки планируется провести как в самой Сирии, так и в Астраханской области и в Крыму. Начать их должны осенью 2019 года.
Прокат ленты запланирован на 2021 год.
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