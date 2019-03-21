Новый фильм Педро Альмодовара выйдет в России в июне

Новый фильм испанского режиссера Педро Альмодовара
«Боль и слава
» (Dolor y Gloria) выйдет на российские экраны 12 июня этого года, сообщает кинокомпания «Вольга», ответственная за прокат ленты.
Картина расскажет о талантливом кинорежиссере, который на закате своего творческого пути оглядывается в прошлое, и на него обрушивается поток ярких воспоминаний. Нежные чувства к матери, любовь и расставание, поиски счастья и успеха. Всё это приводит творца к важным размышлениям о жизни и искусстве – боли и славе.
Роли в фильме исполняют Антонио Бандерас
и Пенелопа Крус
, уже не раз работавшие с Альмодоваром. Крус снималась в лентах «Все о моей матери
» и «Возвращение
», Бандерас – в картинах «Закон желания
», «Женщины на грани нервного срыва
» и других работах режиссера.