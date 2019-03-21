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Новый фильм Педро Альмодовара выйдет в России в июне

21 марта
2019 год

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21 марта 2019
Новый фильм испанского режиссера Педро Альмодовара «Боль и слава» (Dolor y Gloria) выйдет на российские экраны 12 июня этого года, сообщает кинокомпания «Вольга», ответственная за прокат ленты.

Новый фильм Педро Альмодовара выйдет в России в июне

Картина расскажет о талантливом кинорежиссере, который на закате своего творческого пути оглядывается в прошлое, и на него обрушивается поток ярких воспоминаний. Нежные чувства к матери, любовь и расставание, поиски счастья и успеха. Всё это приводит творца к важным размышлениям о жизни и искусстве – боли и славе.

Роли в фильме исполняют Антонио Бандерас и Пенелопа Крус, уже не раз работавшие с Альмодоваром. Крус снималась в лентах «Все о моей матери» и «Возвращение», Бандерас – в картинах «Закон желания», «Женщины на грани нервного срыва» и других работах режиссера.
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Боль и славаВозвращениеВсё о моей материЖенщины на грани нервного срываЗакон желания

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