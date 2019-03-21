Федор Бондарчук станет Иваном III

Так, главную роль – князя Михаила – исполнит Александр Кузнецов, известный по фильмам «Кислота» и «Скиф». Его жену – Тичерть – сыграет актриса из Улан-Удэ Елена Ербакова, для нее это будет дебют в кино. Роль епископа Ионы досталась Евгению Миронову, а роль великого князя Ивана III исполнит Федор Бондарчук.
Исторический роман «Сердце пармы» был опубликован в 2003 году. Сюжет книги основан на событиях ХV века и рассказывает о покорении Москвой Великой Перми. Сценарий к фильму написали Сергей Бодров и Илья Тилькин, оператором выступит Сергей Астахов. Съемки начнутся через несколько месяцев, сейчас завершается строительство декораций в Пермском крае и Подмосковье. Производственный бюджет фильма оценивается в 610 млн рублей.