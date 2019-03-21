Федор Бондарчук станет Иваном III

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Новый фильм Педро Альмодовара выйдет в России в июне

Прокат картины запланирован на 2021 год.

21 марта

Команда «Времени первых» снимет фильм о подвиге летчика Девятаева

Картина, возможно, выйдет в прокат уже в следующем году.