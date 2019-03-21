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Федор Бондарчук станет Иваном III

21 марта
2019 год

Новости кино >>
21 марта 2019
На питчинге кинокомпаний-лидеров Фонда кино продюсер Игорь Толстунов объявил актерский состав экранизации романа Алексея Иванова «Сердце пармы», снимать который будет режиссер Антон Мегердичев, ответственный за ленту «Движение вверх».

Федор Бондарчук станет Иваном III
фото: Декорации фильма "Сердце пармы"

Так, главную роль – князя Михаила – исполнит Александр Кузнецов, известный по фильмам «Кислота» и «Скиф». Его жену – Тичерть – сыграет актриса из Улан-Удэ Елена Ербакова, для нее это будет дебют в кино. Роль епископа Ионы досталась Евгению Миронову, а роль великого князя Ивана III исполнит Федор Бондарчук.

Исторический роман «Сердце пармы» был опубликован в 2003 году. Сюжет книги основан на событиях ХV века и рассказывает о покорении Москвой Великой Перми. Сценарий к фильму написали Сергей Бодров и Илья Тилькин, оператором выступит Сергей Астахов. Съемки начнутся через несколько месяцев, сейчас завершается строительство декораций в Пермском крае и Подмосковье. Производственный бюджет фильма оценивается в 610 млн рублей.
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