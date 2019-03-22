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Юбилей Фанни Ардан

22 марта
2019 год

Новости кино >>
22 марта 2019
Сегодня, 22 марта, свой юбилей отмечает популярная французская актриса, театра, телевидения и кино, режиссёр, сценарист, муза Франсуа Трюффо Фанни Ардан.

Юбилей Фанни Ардан

Фанни Маргерит Жюдит Ардан родилась 22 марта 1949 года во французском городе Сомюр в семье офицера. Юношеские годы провела в Монако, где служил её отец. Училась в Сорбонне, изучала общественные науки. Окончила драматические курсы в театральной школе Перимони. На сцене с 1974 года.

Её кинодебют состоялся в фильме «Куколка Мари» в 1976-м, а через три года на неё обратили внимание, когда она сыграла в картине «Собаки» и сериале «Дама с побережья». В 1981-м актриса снялась с Жераром Депардьё в «Соседке» Франсуа Трюффо и была номинирована за эту роль на премию «Сезар». В 1983-м актриса сыграла в последней работе Трюффо «Весёленькое воскресенье» и родила от него дочь Жозефину.

Юбилей Фанни Ардан
фото: с Франсуа Трюффо на съёмках «Соседки»

Всего на счету Фанни Ардан более 90 ролей в кино и на телевидении. Помимо Трюффо, она сотрудничала с такими режиссёрами, как Клод Лелуш («Одни и другие». «Железнодорожный роман»), Стефан Бризе («Жизнь»), Ален Рене («Любовь до смерти», «Мелодрама»), Коста-Гаврас («Семейный совет»), Маргарете фон Тротта («Страх и любовь»), Микеланджело Антониони («За облаками»), Сидни Поллак («Сабрина»), Патрис Леконт («Насмешка»), Шекхар Капур («Елизавета»), Агустин Диас Янес («Нет вестей от Бога»), Франсуа Озон («8 женщин»), Франко Дзеффирелли («Каллас навсегда»), Анн Фонтен («Натали»), Паоло Соррентино («Изумительный») и другие. В 2008-м дебютировала в качестве режиссёра, сняв семейную драму «Прах и кровь». В 2017-м вышел её «Диван Сталина» с Депардье в главной роли.

Обладательница 12 наград, среди которых «Сезар», приз Берлинале, европейский «Оскар», почётный приз XXV ММКФ «Верю. Константин Станиславский» и «Параджановский талер» «Золотого абрикоса».
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