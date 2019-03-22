Сэм Страйк и Яспер Пяяконнен сыграют в сериальной «Тёмной башне»

Сэм Страйк
(«Летящие сквозь ночь»
) и Яспер Пяяконнен
(«Викинги»
) сыграют Роланда и Человека в чёрном в телевизионной адаптации «Тёмной башни» Стивена Кинга
, которую разрабатывает Amazon. Об этом сообщает Variety
.
Согласно сайту Slashfilm
, шоураннером выступит Глен Маццара
, а режиссёр киноверсии Николай Арсель
написал сценарий пилотного эпизода.
По словам Арселя, сериал более канонический, чем фильм, а по сюжету, основанному на романах «Колдун и кристалл»
и «Стрелок»
, это будет приквел, посвящённый становлению Стрелка.