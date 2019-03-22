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Сэм Страйк и Яспер Пяяконнен сыграют в сериальной «Тёмной башне»

22 марта
2019 год

Новости кино >>
22 марта 2019
Сэм Страйк («Летящие сквозь ночь») и Яспер Пяяконнен («Викинги») сыграют Роланда и Человека в чёрном в телевизионной адаптации «Тёмной башни» Стивена Кинга, которую разрабатывает Amazon. Об этом сообщает Variety.



Согласно сайту Slashfilm, шоураннером выступит Глен Маццара, а режиссёр киноверсии Николай Арсель написал сценарий пилотного эпизода.

По словам Арселя, сериал более канонический, чем фильм, а по сюжету, основанному на романах «Колдун и кристалл» и «Стрелок», это будет приквел, посвящённый становлению Стрелка.
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