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Тим Роббинс и Лиззи Каплан возглавят второй сезон «Касл-Рока»

23 марта
2019 год

Новости кино >>
23 марта 2019
Тим Роббинс вернулся в киновселенную Стивена Кинга спустя 25 лет после «Побега из Шоушенка».

По данным Deadline, актёр сыграет главную роль во втором сезоне сериала Джея Джея Абрамса и Hulu «Касл-Рок», основанном на романе «Мизери». Он предстанет в образе умирающего от рака главы криминальной ячейки Реджинальда Меррилла.

Тим Роббинс и Лиззи Каплан возглавят второй сезон «Касл-Рока»
фото: joblo.com

Компанию Роббинсу составят Лиззи Каплан, Гарретт Хедланд, Элси Фишер, Баркхад Абди, Мэтью Алан («Сыны анархии») и Юсра Варшама (Assassin’s Creed: Origins).

Зрителям поведают о противостоянии двух кланов, которое достигает своего апогея, когда на сцену выходит медсестра Энни Уилкс (Каплан). Хедлунд сыграет алчного племянника Меррилла. Фишер досталась роль Джой, дочери Энни Уилкс. Абди и Варшама станут братом и сестрой Омар, а Алан братом Меррилла.
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