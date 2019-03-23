Тим Роббинс и Лиззи Каплан возглавят второй сезон «Касл-Рока»

Тим Роббинс
вернулся в киновселенную Стивена Кинга
спустя 25 лет после «Побега из Шоушенка»
.
По данным Deadline
, актёр сыграет главную роль во втором сезоне сериала Джея Джея Абрамса
и Hulu «Касл-Рок»
, основанном на романе «Мизери»
. Он предстанет в образе умирающего от рака главы криминальной ячейки Реджинальда Меррилла.
Компанию Роббинсу составят Лиззи Каплан
, Гарретт Хедланд
, Элси Фишер
, Баркхад Абди
, Мэтью Алан
(«Сыны анархии»
) и Юсра Варшама
(Assassin’s Creed: Origins
).
Зрителям поведают о противостоянии двух кланов, которое достигает своего апогея, когда на сцену выходит медсестра Энни Уилкс (Каплан). Хедлунд сыграет алчного племянника Меррилла. Фишер досталась роль Джой, дочери Энни Уилкс. Абди и Варшама станут братом и сестрой Омар, а Алан братом Меррилла.