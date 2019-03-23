В Москве пройдёт ретроспектива Надава Лапида

С 14 по 16 апреля в Москве пройдёт ретроспектива картин израильского режиссёра Надава Лапида, которая откроется российской премьерой победителя Берлинале-2019 «Синонимы». Об этом сообщает Синематека «Искусство кино», выступающая организатором показов при поддержке Посольства Государства Израиль.
фото: «Синонимы»
Все картины представит сам режиссёр. Помимо «Синонимов», в ретроспективу войдут полнометражные ленты «Полицейский» и «Воспитательница», а также короткометражные работы «Подружка Эмиля», «Почему», «Дорога» и Ammunition Hill.
Показы пройдут в кинотеатре КАРО 11 «Октябрь» в рамках проекта «Каро.Арт» и в кинотеатре «Звезда» сети «Москино». Кинопрокатная компания «ПРОвзгляд» выпустит «Синонимы» в отечественный прокат 25 апреля.