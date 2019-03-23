Эмили Блант превратится в слепоглухую

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Популярный актёр приступил к съёмкам своего режиссёрского дебюта «Падение».

23 марта

Энтони Маки и Яхья Абдул-Матин II записались в продолжение «Чёрного зеркала»

Премьера пятого сезона состоится на Netflix в этом году.