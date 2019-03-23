Эмили Блант превратится в слепоглухую

Эмили Блант
может сыграть главную роль в картине «Не исчезай»
(Not Fade Away) производства студии AnnaPurna Pictures.
Согласно Variety
, продюсерами фильма, основанного на мемуарах Ребекки Александер Not Fade Away: A Memoir of Senses Lost and Found
, числятся Джон Красински
и Дэвид О. Расселл
. Над сценарием работает дебютантка Линдси Феррентино
.
В случае успешных переговоров Блант воплотит образ женщины с синдромом Ашера, из-за которого больные теряют слух и зрение. Это будет жизнеутверждающая история про борьбу с недугом.