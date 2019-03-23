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Лора Линни станет сестрой Вигго Мортенсена

23 марта
2019 год

Новости кино >>
23 марта 2019
В режиссёрском дебюте Вигго Мортенсена «Падение» (Falling), чьи съёмки недавно начались в Торонто, сыграют Лора Линни, Сверрир Гуднасон, Лэнс Хенриксен, Ханна Гросс и Терри Чен, сообщает Deadline.

Лора Линни станет сестрой Вигго Мортенсена

Мортенсен ставит по своему сценарию драму о гомосексуалисте Джоне Петерсоне, проживающем в Лос-Анджелесе вместе со своим партнёром и приёмной дочерью. Всё меняется, когда к ним перебирается пожилой отец Джона с «устаревшими» взглядами на семью.

Линни воплотит образ сестры Джона в исполнении самого Мортенсена, который также выступает продюсером картины.
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