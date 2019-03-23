Лора Линни станет сестрой Вигго Мортенсена

В режиссёрском дебюте Вигго Мортенсена «Падение»
(Falling), чьи съёмки недавно начались в Торонто, сыграют Лора Линни
, Сверрир Гуднасон
, Лэнс Хенриксен
, Ханна Гросс
и Терри Чен
, сообщает Deadline
.
Мортенсен ставит по своему сценарию драму о гомосексуалисте Джоне Петерсоне, проживающем в Лос-Анджелесе вместе со своим партнёром и приёмной дочерью. Всё меняется, когда к ним перебирается пожилой отец Джона с «устаревшими» взглядами на семью.
Линни воплотит образ сестры Джона в исполнении самого Мортенсена, который также выступает продюсером картины.