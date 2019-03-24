Идрис Эльба готовится вступить в «Мышиную гвардию»

Актер Идрис Эльба
ведет переговоры об участии в экранизации комикса «Мышиная гвардия» (Mouse Guard), которую будет снимать Уэс Болл
, режиссер трилогии «Бегущий в лабиринте», сообщает Variety
.
Созданный Дэвидом Петтерсеном комикс – фэнтези, где мыши имеют собственное королевство, которое защищают от хищников, непогоды и других видов катастроф. Картина будет снята с помощью технологии захвата движения. Продюсером проекта выступает Мэтт Ривз
.
В актерском составе уже заявлены Томас Сангстер
, игравший в «Бегущем в лабиринте», и Энди Серкис
. Последнему предстоит исполнить роль главного злодея. В случае если Эльба согласится на участие в проекте, он «сыграет» отшельника, который долгое время жил за пределами мышиного королевства.