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Вонг Карвай продолжит «Любовное настроение»

24 марта
2019 год

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24 марта 2019
Режиссер Вонг Карвай спустя шесть лет после выхода его картины «Великий мастер» возвращается в кинематограф, сообщает Indiewire.

Вонг Карвай продолжит «Любовное настроение»

В конце этого года или в начале 2020-го он наконец начнет съемки давно задуманной картины – экранизации романа «Цветение» (Blossoms) Цзинь Юйчэна, повествующего о жизни трех жителей Шанхая во времена окончания культурной революции и уже в 1990-х.

Этим проектом Карвай живет уже долго – только четыре года он потратил на написание сценария. По словам режиссера, фильм продолжит его трилогию, в которую входят «Дикие дни», «Любовное настроение» и «2046», но, по всей видимости, будет больше иметь отношения именно к «Любовному настроению». Впрочем, к кастингу режиссер только планирует преступить.
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