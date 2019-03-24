Вонг Карвай продолжит «Любовное настроение»

Режиссер Вонг Карвай
спустя шесть лет после выхода его картины «Великий мастер
» возвращается в кинематограф, сообщает Indiewire
.
В конце этого года или в начале 2020-го он наконец начнет съемки давно задуманной картины – экранизации романа «Цветение
» (Blossoms) Цзинь Юйчэна
, повествующего о жизни трех жителей Шанхая во времена окончания культурной революции и уже в 1990-х.
Этим проектом Карвай живет уже долго – только четыре года он потратил на написание сценария. По словам режиссера, фильм продолжит его трилогию, в которую входят «Дикие дни
», «Любовное настроение
» и «2046
», но, по всей видимости, будет больше иметь отношения именно к «Любовному настроению». Впрочем, к кастингу режиссер только планирует преступить.