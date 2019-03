Билл Найи присоединился к актерскому составу новой «Эммы»

Производство экранизации романа Джейн Остин « Эмма » с Аней Тейлор-Джой в главной роли стартовало на этой неделе в Англии, сообщает The Hollywood reporter Роль наставника Эммы – Джорджа Найтли – сыграет Джонни Флинн , известный по сериалам « Гений », « Ярмарка тщеславия » и недавнему триллеру « Зверь ». В актерском составе также заявлены Билл Найи и другие.Экранизация станет полнометражным режиссёрским дебютом для, на чьём счету видеоклипы к песням Spoon, The Raconteurs, Death Cab for Cutie и других исполнителей, а также фотографии к обложкам альбомов групп She & Him, The White Stripes и Beck. Произведение адаптировала для кино лауреат Букеровской премии Элинор Кэттон. Продюсерами выступают Тим Бивэн Остин опубликовала свой четвёртый роман в 1815 году. Писательница с юмором поведала историю о молодой женщине Эмме Вудхаус, с увлечением сватающей своих знакомых и соседей.Это не первая экранизация «Эммы». Ранее героиню играли