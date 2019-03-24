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Билл Найи присоединился к актерскому составу новой «Эммы»

24 марта
2019 год

Новости кино >>
24 марта 2019
Производство экранизации романа Джейн Остин «Эмма» с Аней Тейлор-Джой в главной роли стартовало на этой неделе в Англии, сообщает The Hollywood reporter.

Билл Найи присоединился к актерскому составу новой «Эммы»

Роль наставника Эммы – Джорджа Найтли – сыграет Джонни Флинн, известный по сериалам «Гений», «Ярмарка тщеславия» и недавнему триллеру «Зверь». В актерском составе также заявлены Билл Найи, Каллум Тернер, Миранда Харт, Миа Гот, Джош О’Коннор, Руперт Грэйвз, Таня Рейнольдс и другие.

Экранизация станет полнометражным режиссёрским дебютом для Отем де Уайлд, на чьём счету видеоклипы к песням Spoon, The Raconteurs, Death Cab for Cutie и других исполнителей, а также фотографии к обложкам альбомов групп She & Him, The White Stripes и Beck. Произведение адаптировала для кино лауреат Букеровской премии Элинор Кэттон. Продюсерами выступают Тим Бивэн, Эрик Филлнер и Грэм Бродбент.

Остин опубликовала свой четвёртый роман в 1815 году. Писательница с юмором поведала историю о молодой женщине Эмме Вудхаус, с увлечением сватающей своих знакомых и соседей.

Это не первая экранизация «Эммы». Ранее героиню играли Джуди Кэмпбелл, Диана Фэйрфакс, Алисия Сильверстоун, Гвинет Пэлтроу, Кейт Бекинсейл и Ромола Гарай.
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