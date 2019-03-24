Билл Найи присоединился к актерскому составу новой «Эммы»

Производство экранизации романа Джейн Остин «Эмма
» с Аней Тейлор-Джой
в главной роли стартовало на этой неделе в Англии, сообщает The Hollywood reporter
.
Роль наставника Эммы – Джорджа Найтли – сыграет Джонни Флинн
, известный по сериалам «Гений
», «Ярмарка тщеславия
» и недавнему триллеру «Зверь
». В актерском составе также заявлены Билл Найи
, Каллум Тернер
, Миранда Харт
, Миа Гот
, Джош О’Коннор
, Руперт Грэйвз
, Таня Рейнольдс
и другие.
Экранизация станет полнометражным режиссёрским дебютом для Отем де Уайлд
, на чьём счету видеоклипы к песням Spoon, The Raconteurs, Death Cab for Cutie и других исполнителей, а также фотографии к обложкам альбомов групп She & Him, The White Stripes и Beck. Произведение адаптировала для кино лауреат Букеровской премии Элинор Кэттон. Продюсерами выступают Тим Бивэн
, Эрик Филлнер
и Грэм Бродбент
.
Остин опубликовала свой четвёртый роман в 1815 году. Писательница с юмором поведала историю о молодой женщине Эмме Вудхаус, с увлечением сватающей своих знакомых и соседей.
Это не первая экранизация «Эммы». Ранее героиню играли Джуди Кэмпбелл
, Диана Фэйрфакс
, Алисия Сильверстоун
, Гвинет Пэлтроу
, Кейт Бекинсейл
и Ромола Гарай
.